Ronaldo bị dán thông báo 'mất tích' trên cột điện

  • Thứ tư, 4/2/2026 19:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sự vắng mặt gây tranh cãi của Cristiano Ronaldo nhanh chóng bị biến thành trò đùa cay nghiệt trên đường phố Riyadh.

Ronaldo anh 1

Tấm poster in thông tin về Ronaldo gây bão trên mạng xã hội.

Ronaldo được cho là không hài lòng với chiến lược đầu tư của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF). Trong khi các đối thủ trực tiếp như Al Hilal, Al Ahli hay Al Ittihad liên tục được tăng cường lực lượng bằng những bản hợp đồng đình đám, Al Nassr gần như đứng ngoài cuộc chơi chuyển nhượng.

Điều này khiến CR7 cảm thấy Al Nassr không nhận được sự ưu tiên tương xứng. Do đó, Ronaldo quyết định đình công không thi đấu.

Tuy nhiên, sự vắng mặt gây tranh cãi của Ronaldo nhanh chóng trở thành đề tài chế giễu từ phía người hâm mộ Al Hilal. Trên các con phố ở Riyadh, CĐV đội bóng áo xanh dán những tấm poster "Missing" (Mất tích) in hình Ronaldo trên cột điện, mang tính châm biếm rõ rệt.

Một tấm poster với nội dung mỉa mai lan truyền trên mạng xã hội viết: "Đây là một người đàn ông 40 tuổi đang trải qua giai đoạn khóc lóc quá mức. Gia đình đang tìm kiếm ông ấy". Dù chỉ mang tính trào phúng, hành động này cho thấy mức độ căng thẳng và đối địch ngày càng gia tăng giữa các CLB hàng đầu Saudi Pro League.

Vụ việc một lần nữa đặt Ronaldo vào tâm bão tranh cãi, không chỉ về chuyên môn mà còn liên quan đến vai trò, ảnh hưởng và mối quan hệ của anh với ban lãnh đạo Al Nassr. Với những gì đang xảy ra, tương lai của CR7 tại Saudi Arabia xuất hiện nhiều dấu hỏi.

Kể từ khi đến Saudi Arabia thi đấu vào năm 2023, Ronaldo chưa một lần nâng cao danh hiệu chính thức nào trong màu áo Al Nassr. Ronaldo cho rằng bản thân xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng hơn, nhất là khi chính anh là nhân tố then chốt giúp Saudi Pro League thu hút sự chú ý.

Vụ Ronaldo bóc trần sự thật về bóng đá Saudi Arabia

Việc Cristiano Ronaldo nổi loạn và có dấu hiệu muốn rời Saudi Arabia được xem như tín hiệu rõ nét, cho thấy tình hình kinh tế của quốc gia này đang gặp vấn đề.

3 giờ trước

Tranh cãi Ronaldo - Benzema mở đường cho SPL đón 'bom tấn' mới

Sau những căng thẳng xoay quanh Cristiano Ronaldo và Karim Benzema, Saudi Pro League đứng trước bước ngoặt mới trên thị trường chuyển nhượng.

6 giờ trước

MU ra quyết định về Ronaldo

Manchester United không có ý định đưa Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

6 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

