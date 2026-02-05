FA điều tra Chelsea vụ xô xát

Chelsea và West Ham đối mặt án kỷ luật từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sau khi tạo nên cảnh hỗn loạn ở trận derby London tại Premier League hôm 31/1.

Theo thông báo từ FA, cả hai CLB đều bị cáo buộc không kiểm soát được hành vi của cầu thủ trong thời điểm căng thẳng nhất trận đấu. Chelsea bị cáo buộc không đảm bảo các cầu thủ tránh những hành vi thiếu chuẩn mực và mang tính khiêu khích ở phút 95.

Trong khi đó, West Ham bị quy trách nhiệm nặng hơn, khi các cầu thủ của họ bị cho là có hành vi không phù hợp, khiêu khích và bạo lực ở cùng thời điểm. Hai đội có thời hạn đến ngày 6/2 để gửi bản giải trình.

Sự việc bùng phát từ một pha va chạm quyết liệt khi Adama Traore bên phía West Ham quật ngã Marc Cucurella. Ngay sau đó, Joao Pedro lao vào đẩy Traore, châm ngòi cho một cuộc xô xát quy với sự tham gia của nhiều cầu thủ hai bên. Khung cảnh hỗn loạn khiến trận đấu bị gián đoạn và buộc tổ trọng tài phải nhờ đến VAR.

Sau khi xem lại băng hình, trọng tài Anthony Taylor rút thẻ đỏ trực tiếp với Jean-Clair Todibo vì hành vi bạo lực, khi trung vệ này túm cổ Pedro. Với án phạt dự kiến treo giò 3 trận, Todibo nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong các cuộc đối đầu quan trọng với Burnley, MU và Burton.

Trận này, Chelsea hoàn tất màn ngược dòng đầy cảm xúc. Đội chủ nhà bị West Ham dẫn trước hai bàn trong hiệp một nhờ các pha lập công của Jarrod Bowen và Crysencio Summerville. Sang hiệp hai, Chelsea vùng lên mạnh mẽ với các bàn thắng của Joao Pedro và Cucurella, trước khi Enzo Fernandez ghi bàn quyết định ở phút bù giờ.

Hiện Chelsea đứng thứ 5 ở Premier League, kém MU 1 điểm.

Highlights Chelsea 3-2 West Ham Rạng sáng 1/2, Chelsea ngược dòng thắng West Ham 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD