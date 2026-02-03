Cầu thủ bật khóc vì Chelsea

Chuỗi quyết định chồng chéo và thiếu nhất quán của Chelsea khiến hành trình phát triển của Aaron Anselmino liên tục bị gián đoạn.

Anselmino bật khóc khi không thể tự quyết tương lai.

Hè 2024, Chelsea chiêu mộ Aaron Anselmino nhưng lập tức cho Boca Juniors mượn lại đến tháng 1/2025 nhằm giúp cầu thủ tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, khi trở lại Stamford Bridge ở nửa sau mùa giải 2024/25, Anselmino không được sử dụng bất kỳ phút nào trong đội một Chelsea.

Thiếu chỗ đứng trong đội hình, Chelsea tiếp tục đẩy Anselmino sang Dortmund theo dạng cho mượn vào hè 2025. Tại Bundesliga, trung vệ trẻ hòa nhập tốt, dần chiếm suất đá chính và tìm thấy sự ổn định chuyên môn. Đây là giai đoạn hiếm hoi trong hơn một năm rưỡi, Anselmino được thi đấu liên tục.

Bước ngoặt đến vào tháng 1/2026. Chelsea tìm kiếm trung vệ trên thị trường mùa đông, với Jeremy Jacquet là mục tiêu ưu tiên, nhưng không hoàn tất được thương vụ nào.

Sau khi thất bại trong khâu mua sắm, Chelsea quyết định chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn của Anselmino tại Dortmund. Cầu thủ rời Đức trong tâm trạng nặng nề, thậm chí bật khóc nhưng đành trở lại London với kỳ vọng được trao cơ hội.

Thực tế lại diễn ra theo hướng khác. Khi về Chelsea, Anselmino được thông báo rằng anh vẫn không nằm trong kế hoạch ngắn hạn. Đến ngày cuối kỳ chuyển nhượng, trung vệ này tiếp tục bị đem cho Strasbourg mượn. Cùng thời điểm, Chelsea thực hiện động thái gọi lại Mamadou Sarr từ chính Strasbourg.

Trong chưa đầy hai năm, Anselmino trải qua 3 lần cho mượn, 2 lần bị thay đổi kế hoạch đột ngột và không có cơ hội thể hiện ở đội bóng chủ quản.

Vụ việc không chỉ đặt dấu hỏi về định hướng phát triển cá nhân của cầu thủ trẻ, mà còn phản ánh cách các CLB lớn vận hành đội hình như một chuỗi điều chỉnh ngắn hạn, nơi quyền lợi và nhịp phát triển của cầu thủ dễ bị đặt sau những tính toán tức thời.

