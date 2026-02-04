Năm đời HLV Chelsea chưa thể thắng Arsenal

Dù đã thay đổi liên tiếp trên băng ghế huấn luyện, Chelsea vẫn chưa thể phá được “lời nguyền” mang tên Arsenal trong các trận derby London những mùa giải gần đây.

HLV Rosenior nếm trái đắng trước Arsenal. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 4/2, Kai Havertz ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0 tại bán kết lượt về, qua đó giành vé vào chung kết Carabao Cup với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.

Đây cũng là thất bại thứ hai liên tiếp của HLV Liam Rosenior khi dẫn dắt Chelsea đối đầu Arsenal mùa này. Ở bán kết lượt đi hôm 15/1, "The Blues" cũng thua 2-3.

Ở trận đấu vừa qua, Chelsea là đội tạo ra nhiều ý tưởng tấn công hơn. HLV Rosenior liên tục điều chỉnh sơ đồ chiến thuật, từ hàng thủ 5 người sang 3 hoặc 4 hậu vệ. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội kém khiến “The Blues” không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Thống kê cho thấy, trước Rosenior, 4 HLV gần nhất của Chelsea cũng không thể đánh bại Arsenal. Dưới thời Enzo Maresca, đội chủ sân Stamford Bridge có thành tích 2 trận hòa và 1 trận thua khi đối đầu “Pháo thủ”.

HLV Maresca không thể giúp Chelsea hạ Arsenal. Ảnh: Reuters.

Trước đó, trong giai đoạn Mauricio Pochettino cầm quân, Chelsea cũng chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận 1 thất bại ở các trận derby London với Arsenal. Thành tích của “The Blues” dưới thời các HLV Frank Lampard hay Graham Potter cũng không khá hơn, khi mỗi HLV đều để thua Arsenal một lần.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, Chelsea vẫn chưa có chiến thắng nào trước Arsenal trên mọi đấu trường. Lần gần nhất “The Blues” đánh bại đối thủ đã diễn ra từ tháng 8/2021.

Chuỗi kết quả đáng thất vọng này phản ánh không chỉ vấn đề chiến thuật hay con người, mà còn cho thấy sự thua kém rõ rệt về tính ổn định, bản lĩnh và định hướng dài hạn của Chelsea so với Arsenal dưới thời HLV Mikel Arteta.

Trong khi Arsenal ngày càng trưởng thành, xây dựng được triết lý rõ ràng và nhất quán dưới thời Arteta, Chelsea vẫn đang loay hoay trong quá trình tái thiết. Chừng nào “The Blues” chưa tìm được một HLV đủ tầm và kiên định với con đường đã chọn, chuỗi ngày không thắng Arsenal nhiều khả năng vẫn sẽ còn tiếp diễn.

