Mức giá để MU nổ 'bom tấn' Wharton

Theo Fichajes, con số Palace yêu cầu lên tới 82 triệu bảng. Đội bóng đang thi đấu tại Premier League tin rằng đây là mức giá phù hợp và phản ánh đúng năng lực cũng như tiềm năng phát triển của Wharton.

Động thái cứng rắn này cho thấy đội chủ sân Selhurst Park không hề có ý định nhượng bộ trước sự quan tâm từ các ông lớn, trong đó MU là một trong những cái tên theo đuổi sát sao nhất.

Với “Quỷ đỏ”, đây rõ ràng là một thách thức lớn về mặt tài chính. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB cân nhắc khả năng nhập cuộc, bởi họ xem Wharton là phương án dài hạn để thay thế Casemiro tại Old Trafford.

Khi tiền vệ người Brazil rời CLB vào cuối mùa giải này, MU cần một nhân tố vừa trẻ trung, vừa đủ bản lĩnh để đá cặp cùng Kobbie Mainoo ở khu trung tuyến. “Quỷ đỏ” đánh giá Wharton là ứng viên sáng giá nhờ tư duy chiến thuật và khả năng phân phối bóng ổn định.

Wharton có tiềm năng lớn. Ảnh: Reuters.

Palace nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán khi hợp đồng của Wharton còn thời hạn đến mùa hè năm 2029. Điều này giúp đội bóng thành London hoàn toàn chủ động và không chịu bất kỳ áp lực nào trong việc bán người. Thực tế, Palace sẵn sàng giữ chân tiền vệ sinh năm 2003 nếu các đối tác không đáp ứng đủ mức giá yêu cầu.

Ở mùa giải hiện tại, Wharton ra sân 31 trận trên mọi đấu trường, đóng góp 3 pha kiến tạo và thể hiện vai trò nhạc trưởng trong lối chơi của Palace. Phong độ ổn định này không chỉ giúp anh lọt vào tầm ngắm của các CLB lớn mà còn mở ra cơ hội góp mặt trong đội hình tuyển Anh hướng tới World Cup 2026.

Ngoài Wharton, MU cũng đưa vào tầm ngắm Carlos Baleba (Brighton) và Elliot Anderson (Nottingham Forest) nhằm gia cố hàng tiền vệ trước thềm mùa giải mới.

