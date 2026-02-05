Phong độ ấn tượng của tiền vệ Scott McTominay đang giúp anh thu hút sự quan tâm từ các đội bóng tại Saudi Pro League.

McTominay từ chối mức lương khổng lồ ở Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Theo Gazzetta, McTominay nhận được đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia, với mức lương dao động từ 10 đến 12 triệu euro mỗi mùa, kèm theo nhiều khoản thưởng hậu hĩnh. Nếu đồng ý, cựu sao Manchester United sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn ba năm.

Tuy nhiên, McTominay thậm chí không cân nhắc một cách nghiêm túc lời mời này. Ngay từ đầu, tuyển thủ Scotland thể hiện rõ mong muốn tiếp tục gắn bó với Napoli, nơi anh cảm thấy được tin tưởng và đóng vai trò quan trọng trong dự án chuyên môn của CLB.

Về phía Napoli, đội bóng áo xanh cũng cho thấy quyết tâm giữ chân trụ cột của mình. Mùa hè vừa qua, họ từ chối một lời đề nghị vượt mốc 30 triệu euro dành cho McTominay.

Hiện tại, ban lãnh đạo Napoli xúc tiến các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền vệ người Scotland đến năm 2030, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải đến năm 2031.

McTominay muốn gắn bó với Napoli. Ảnh: Reuters.

Nhà báo người Italy Nicolo Schira khẳng định: “Với Napoli, McTominay là cầu thủ không thể thay thế". Ông cũng nhấn mạnh rằng Chủ tịch Aurelio De Laurentiis coi tiền vệ này là nhân tố trung tâm trong kế hoạch phát triển dài hạn của đội bóng.

Sự đa năng, thể lực dồi dào cùng tinh thần thi đấu máu lửa của McTominay được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho lối chơi mà Napoli đang xây dựng.

Trên sân cỏ, McTominay cũng đang chứng minh giá trị của mình. Ở mùa giải hiện tại, anh ghi 5 bàn thắng tại Serie A và có thêm 4 pha lập công tại Champions League, thành tích rất ấn tượng đối với một tiền vệ trung tâm.

