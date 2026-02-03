Bước ngoặt cho Ramos

Sevilla cân nhắc phương án khẩn cấp mang tên Sergio Ramos, trong bối cảnh đội bóng thiếu ổn định chuyên môn và đối diện biến động thượng tầng.

Ramos đứng trước cơ hội hiếm có. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 3/2, thất bại 1-4 trước Mallorca ở vòng 22 La Liga buộc Sevilla phải nhìn thẳng vào vấn đề lớn nhất mùa này. Đó là hàng phòng ngự quá mong manh. Đội bóng xứ Andalusia hiện là CLB thủng lưới nhiều nhất La Liga với 37 bàn thua, qua đó phản ánh rõ sự bất ổn kéo dài.

Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo Sevilla nghiêm túc cân nhắc khả năng tái hợp với Ramos, dù kỳ chuyển nhượng mùa đông đã khép lại. Trung vệ người Camas hiện là cầu thủ tự do. Do đó,việc chiêu mộ Ramos vẫn khả thi bởi anh không thuộc biên chế CLB nào.

Theo đài Cadena SER, đây được xem là phương án chữa cháy trong ngắn hạn, khi đội bóng cần ngay một thủ lĩnh có kinh nghiệm để ổn định tuyến dưới. Ở tuổi 40, kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng chỉ huy hàng thủ của Ramos vẫn được đánh giá cao, nhất là với một đội hình trẻ và thiếu ổn định như Sevilla.

Ngoài ra, khả năng Ramos trở lại Sevilla không chỉ gói gọn trên sân cỏ. Anh và các cộng sự đã đưa ra đề nghị khoảng 400 triệu euro để mua cổ phần CLB, trong bối cảnh Sevilla khủng hoảng cả về mặt thể thao lẫn quản trị.

Vì thế, kịch bản mang tính lịch sử khi Ramos vừa là chủ sở hữu vừa là cầu thủ đang hiển hiện trước mắt. Dù là ở vai trò nào, Ramos đang đứng trước cơ hội trở thành lời giải cho Sevilla trong một giai đoạn đầy biến động.