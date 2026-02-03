Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bước ngoặt cho Ramos

  • Thứ ba, 3/2/2026 20:34 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Sevilla cân nhắc phương án khẩn cấp mang tên Sergio Ramos, trong bối cảnh đội bóng thiếu ổn định chuyên môn và đối diện biến động thượng tầng.

Ramos đứng trước cơ hội hiếm có. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 3/2, thất bại 1-4 trước Mallorca ở vòng 22 La Liga buộc Sevilla phải nhìn thẳng vào vấn đề lớn nhất mùa này. Đó là hàng phòng ngự quá mong manh. Đội bóng xứ Andalusia hiện là CLB thủng lưới nhiều nhất La Liga với 37 bàn thua, qua đó phản ánh rõ sự bất ổn kéo dài.

Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo Sevilla nghiêm túc cân nhắc khả năng tái hợp với Ramos, dù kỳ chuyển nhượng mùa đông đã khép lại. Trung vệ người Camas hiện là cầu thủ tự do. Do đó,việc chiêu mộ Ramos vẫn khả thi bởi anh không thuộc biên chế CLB nào.

Theo đài Cadena SER, đây được xem là phương án chữa cháy trong ngắn hạn, khi đội bóng cần ngay một thủ lĩnh có kinh nghiệm để ổn định tuyến dưới. Ở tuổi 40, kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng chỉ huy hàng thủ của Ramos vẫn được đánh giá cao, nhất là với một đội hình trẻ và thiếu ổn định như Sevilla.

Ngoài ra, khả năng Ramos trở lại Sevilla không chỉ gói gọn trên sân cỏ. Anh và các cộng sự đã đưa ra đề nghị khoảng 400 triệu euro để mua cổ phần CLB, trong bối cảnh Sevilla khủng hoảng cả về mặt thể thao lẫn quản trị.

Vì thế, kịch bản mang tính lịch sử khi Ramos vừa là chủ sở hữu vừa là cầu thủ đang hiển hiện trước mắt. Dù là ở vai trò nào, Ramos đang đứng trước cơ hội trở thành lời giải cho Sevilla trong một giai đoạn đầy biến động.

Bên trong PSG vs Newcastle: những gì truyền hình bỏ lỡ Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.

Đào Trần

Ramos Sergio Ramos Sergio Ramos La Liga Sevilla

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

Đọc tiếp

Ramos dung giua lich su va quyen luc hinh anh

Ramos đứng giữa lịch sử và quyền lực

07:00 5/1/2026 07:00 5/1/2026

0

Trong kỷ nguyên bóng đá ngày càng bị chi phối bởi các quỹ đầu tư và dòng tiền xuyên biên giới, việc mua lại một CLB có thể thực hiện theo những kịch bản phi truyền thống.

Sergio Ramos day nhanh thuong vu mua lai Sevilla hinh anh

Sergio Ramos đẩy nhanh thương vụ mua lại Sevilla

06:39 16/1/2026 06:39 16/1/2026

0

Trung vệ người Camas đang chuẩn bị hàng loạt cuộc gặp quan trọng với các cổ đông lớn để sớm chốt mức giá mua lại Sevilla trong bối cảnh CLB ngập sâu trong nợ nần.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý