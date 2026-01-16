Sergio Ramos đẩy nhanh thương vụ mua lại Sevilla

Trung vệ người Camas đang chuẩn bị hàng loạt cuộc gặp quan trọng với các cổ đông lớn để sớm chốt mức giá mua lại Sevilla trong bối cảnh CLB ngập sâu trong nợ nần.

Ramos đang tăng tốc trong kế hoạch thâu tóm Sevilla.

Ramos đang tăng tốc trong kế hoạch thâu tóm Sevilla. Theo AS, cựu đội trưởng Real Madrid sẽ cùng luật sư Julio Senn tiến hành nhiều cuộc làm việc trong vài ngày tới với các cổ đông lớn và những nhân vật then chốt liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu đội bóng cũ.

Một trong những đầu mối quan trọng nhất là Alberto Perez Solano, thư ký Hội đồng quản trị và là cánh tay phải của Chủ tịch Jose Maria del Nido Carrasco. Ramos sẽ trực tiếp trao đổi với ông nhằm tìm kiếm sự đồng thuận về mức giá cũng như các điều kiện mua bán. Động thái này được cho là cần thiết trong bối cảnh nội bộ Sevilla vẫn chưa thể thống nhất hướng đi cho tương lai.

Đứng sau Ramos là một nhóm nhà đầu tư có tiềm lực tài chính. Đề xuất mà phía anh đưa ra vẫn giữ nguyên ở mức khoảng 400 triệu euro, con số đã bao gồm cả khoản nợ lớn của CLB.

Chính khối nợ này đang trở thành biến số quan trọng nhất của thương vụ, bởi Sevilla cần làm rõ quy mô thực sự của nghĩa vụ tài chính trước khi xác định giá trị cuối cùng cho mỗi cổ phiếu.

Song song đó, một đề nghị đến từ một công ty Mỹ đã bị đẩy ra khỏi cuộc đua. Sau khi tiếp cận sổ sách tài chính của Sevilla, phía đối tác này không tiếp tục theo đuổi thương vụ, cho thấy bức tranh tài chính của đội bóng xứ Andalusia đang kém hấp dẫn hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.

Các cổ đông Sevilla cũng buộc phải điều chỉnh yêu cầu của mình. Nếu như trước đây họ mong muốn mức 3.5 euro cho mỗi cổ phiếu, thì hiện tại con số này đã được hạ xuống khoảng 3 euro. Tuy vậy, mức giá mà Ramos và các nhà đầu tư đứng sau anh đề xuất vẫn chưa chạm tới ngưỡng đó.

Những cuộc gặp trong tuần này được xem là bước ngoặt then chốt. Hoặc Ramos sẽ phải tiến gần hơn tới mức giá mà các cổ đông mong muốn, hoặc phía sở hữu hiện tại của Sevilla buộc phải nhượng bộ. Trong bối cảnh CLB liên tục chìm trong khủng hoảng quản trị và tài chính, áp lực bán cổ phần ngày càng trở nên rõ rệt.