Đề nghị khổng lồ của Ramos để thâu tóm Sevilla

Sergio Ramos đang gây chú ý lớn trong làng bóng đá Tây Ban Nha khi dẫn đầu một nhóm nhà đầu tư trong thương vụ mua lại CLB Sevilla.

Ramos muốn mua lại Sevilla.

Theo Athletic, gói đề nghị mà nhóm của Ramos đưa ra có tổng giá trị lên tới 400 triệu euro, bao gồm cả nguồn vốn trong nước lẫn các nhà đầu tư nước ngoài.

Được biết, Ramos không phải là nhà đầu tư nắm tỷ lệ cổ phần lớn nhất trong thương vụ này, nhưng anh đóng vai trò “gương mặt đại diện” và là người dẫn dắt dự án, thu hút nhà đầu tư và tài trợ.

Một quỹ đầu tư đến từ Mỹ cũng được cho là góp mặt trong nhóm nói trên. Đề xuất hiện tại hướng tới việc mua lại 100% quyền sở hữu Sevilla, tuy nhiên còn phụ thuộc vào quá trình xác định chính xác khoản nợ của CLB thông qua một cuộc kiểm toán độc lập.

Các nguồn tin nội bộ cho biết, tổng nợ của Sevilla có thể vào khoảng 180 triệu euro. Những năm gần đây, tình hình tài chính của đội bóng xứ Andalusia sa sút nghiêm trọng. CLB lỗ tới 81,8 triệu euro ở mùa giải 2023/24 và từng phải vay 108 triệu euro thông qua một khoản vay do Goldman Sachs sắp xếp hồi tháng 3/2024.

Trong bối cảnh đó, động thái của Ramos, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Sevilla, được xem là một tia hy vọng mới cho đội bóng.

Quá trình đàm phán dự kiến sẽ kéo dài, đồng nghĩa với việc Ramos vẫn có khả năng thi đấu tại Tây Ban Nha mùa này nếu anh ký hợp đồng với một đội bóng khác. Cựu sao Real Madrid vừa chia tay Monterrey ở giải Mexico và hiện là cầu thủ tự do.

