Ngày Zidane đưa Real Madrid bước vào lịch sử

Tròn một thập kỷ kể từ ngày Zinedine Zidane được bổ nhiệm, Real Madrid vẫn sống trong ánh hào quang của ba chức vô địch Champions League liên tiếp, kỳ tích mà bóng đá hiện đại gần như không thể sao chép.

Zidane tạo ra những kỳ tích ở Real Madrid.

Ngày 4/1/2016, Zidane ngồi vào ghế nóng ở Bernabeu thay cho Rafael Benitez bị sa thải, không ít người hoài nghi. Ông là huyền thoại sân cỏ, nhưng mới chỉ có kinh nghiệm làm việc ở đội trẻ.

Real Madrid khi ấy đang lạc lối sau những mùa giải hỗn loạn. Ít ai ngờ, quyết định tưởng chừng mạo hiểm ấy lại mở ra giai đoạn huy hoàng nhất lịch sử Champions League.

Ba chiếc cúp bạc liên tiếp không chỉ là kết quả. Đó là minh chứng cho khả năng quản trị phòng thay đồ ở cấp độ siêu hạng.

Chủ tịch Florentino Perez từng nói: “Zidane đã làm được điều có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại”. Câu nói ấy không mang tính quảng bá. Nó phản ánh đúng bản chất thời đại mà Zidane tạo ra.

Zidane tạo ra bầu không khí nơi các ngôi sao được là chính mình, nhưng không vượt qua ranh giới tập thể.

Trong phòng thay đồ của Real, Zidane không phải người hô hào. Ông bước vào bằng uy tín của một biểu tượng. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos, những cá tính lớn nhất đều tìm thấy điểm chung nơi ông.

Sergio Ramos từng thừa nhận: “Xoay xở với cái tôi, áp lực và lịch sử còn khó hơn chiến thuật”. Zidane làm được điều ấy bằng sự điềm tĩnh.

Điểm đặc biệt của Zidane không nằm ở những sơ đồ cầu kỳ. Ông không áp đặt hệ thống cứng nhắc.

Khi cần thay đổi, ông làm rất nhẹ. Khi cần ra quyết định lớn, ông không chần chừ.

Ba mùa Champions League liên tiếp cho thấy một Real Madrid không bao giờ hoảng loạn. Họ có thể chơi xấu xí. Họ có thể lép vế. Nhưng họ luôn sống sót ở thời khắc quyết định.

Đó không phải may mắn. Đó là bản lĩnh được tích lũy trong từng buổi tập, từng cuộc nói chuyện kín giữa Zidane và các trụ cột.

Trong kỷ nguyên mà các HLV bị đánh giá bằng số đường chuyền và sơ đồ, Zidane đại diện cho một trường phái khác.

Ông hiểu rằng với Real Madrid, vấn đề không phải là chiến thuật, mà là niềm tin. Khi cầu thủ tin vào người dẫn dắt, họ sẽ vượt qua giới hạn.

Mười năm trôi qua, Bernabeu vẫn chưa tìm lại được cảm giác ấy. Real vẫn mạnh, vẫn giàu tham vọng, nhưng cái cảm giác “chắc chắn sẽ thắng” ở Champions League đã phai nhạt. Zidane không chỉ đem về danh hiệu. Ông tạo ra một tâm thế: bước vào cúp châu Âu là để lên ngôi.

Bóng đá hiện đại ngày càng khắc nghiệt. Lịch thi đấu dày hơn. Áp lực lớn hơn. Những phòng thay đồ đầy mạng xã hội và thương hiệu cá nhân. Ba chiếc cúp Champions League liên tiếp vì thế càng trở nên phi thực tế.

Và đó là lý do mười năm sau, người ta không chỉ nhắc đến Zidane như một HLV thành công. Họ nhắc đến ông như người đã khép lại một chương sử không thể lặp lại. Real Madrid của Zidane là kỷ nguyên của sự điềm tĩnh giữa cơn bão. Một kỷ nguyên mà bóng đá hôm nay chỉ có thể ngưỡng vọng.