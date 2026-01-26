Ramos tạo bước ngoặt trong thương vụ mua Sevilla

Sergio Ramos tiếp tục tiến thêm một bước dài trong quá trình đàm phán mua lại Sevilla.

Ramos đi đến bước quan trọng để mua lại Sevilla. Ảnh: Reuters.

Theo Cadena SER, Sergio Ramos tiến thêm một bước quan trọng trong kế hoạch thâu tóm Sevilla. Trung vệ kỳ cựu vừa ký thư bày tỏ ý định với một số cổ đông chủ chốt, qua đó giành quyền độc quyền trong vài tháng để tiến hành thẩm định toàn diện trước khi quyết định mua lại CLB.

Đồng hành cùng Ramos là Martin Ink, đối tác đầu tư và là người đứng đầu quỹ Five Eleven Capital. Mục tiêu của nhóm là nắm quyền sở hữu đa số cổ phần tại sân Ramon Sanchez-Pizjuan, đưa Sevilla sang một giai đoạn quản trị mới.

Giai đoạn kế tiếp, cũng là khó khăn nhất, chính là thẩm định, bao gồm quá trình rà soát sâu về tài chính và pháp lý. Trọng tâm sẽ đặt vào khoản nợ của Sevilla, yếu tố từng khiến một quỹ đầu tư Mỹ rút lui dù sẵn sàng chi khoảng 500 triệu euro trước đó. Sau khi tiếp cận thực trạng tài chính, quỹ này không tiếp tục theo đuổi thương vụ.

AS thông tin thêm rằng đề nghị của Ramos sẽ ở mức xấp xỉ 450 triệu euro, với điều kiện các con số về nợ và nghĩa vụ tài chính phù hợp sau thẩm định. Nói cách khác, mức giá cuối cùng phụ thuộc trực tiếp vào kết quả thẩm định.

Các nguồn tin tại Tây Ban Nha khẳng định Ramos theo đuổi thương vụ nghiêm túc và nhất quán. Thời gian gần đây, anh đẩy nhanh đàm phán với những cổ đông có tiếng nói quyết định tại Nervion, đặc biệt là nhóm đang điều hành CLB. Việc ký thư bày tỏ ý định cho thấy tiến trình đã vượt qua giai đoạn đồn đoán.

Dù vậy, thương vụ vẫn chưa thể coi là hoàn tất. Quá trình thẩm định có thể kéo dài nhiều tháng và tiềm ẩn rủi ro đổ vỡ nếu phát sinh vấn đề ngoài dự tính.

Với Sevilla, đây là thời điểm nhạy cảm về tài chính. Với Ramos, đó là canh bạc lớn nhất sau sự nghiệp sân cỏ. Ở đó, cảm xúc gắn bó với CLB quê hương phải song hành cùng những con số lạnh lùng đặt trên bàn đàm phán.