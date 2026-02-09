Alli liên tục 'đốt tiền' dù thất nghiệp

Tiền vệ Dele Alli tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông, nhưng không phải trên sân cỏ.

Alli gây tranh cãi.

Theo Daily Mail, Alli được cho là thua gần 150.000 bảng chỉ trong vài ngày khi tham gia các ván poker lúc rạng sáng tại một sòng bạc ở London.

Alli thường xuyên xuất hiện tại The Victoria Casino, một địa điểm đánh bài nổi tiếng ở trung tâm thủ đô nước Anh. Các nhân chứng tiết lộ cựu ngôi sao Tottenham liên tục tham gia những bàn poker cược lớn và có những phiên thua khoảng 25.000 bảng mỗi lần chơi.

Một người chơi poker chuyên nghiệp khẳng định với báo chí rằng Alli trở thành gương mặt quen thuộc tại đây trong khoảng hai tuần gần đây. Theo người này, trong giới poker, tiền vệ người Anh thậm chí còn bị gọi bằng thuật ngữ "whale", chỉ những người chơi sẵn sàng đặt cược lớn nhưng thiếu kinh nghiệm và thường xuyên thua tiền.

Nguồn tin này cho biết mỗi khi Alli xuất hiện, nhiều người chơi khác nhanh chóng tham gia bàn đấu với hy vọng giành chiến thắng. Alli thường đến vào rạng sáng, đôi khi đi một mình, đôi khi có bạn bè đi cùng. Anh thường chơi trong vài giờ trước khi rời đi với khoản thua đáng kể.

Một người chơi khác nhận xét rằng Alli trông khá trầm lặng và không giao tiếp nhiều trong các buổi chơi bài. Dù vậy, tiền vệ này dường như không quá bận tâm đến việc thua tiền, điều khiến những người chơi khác coi đó là cơ hội kiếm lợi nhuận.

Sự nghiệp của Alli lao dốc.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh sự nghiệp của Alli đang rơi vào giai đoạn khó khăn. Từng được định giá hơn 50 triệu bảng và hưởng mức lương khoảng 150.000 bảng mỗi tuần khi còn khoác áo Tottenham, anh được xem là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất nước Anh.

Nhưng sau đó, Alli trượt dài. Sau khi rời Tottenham, Alli thử tìm lại phong độ tại Everton, thi đấu theo dạng cho mượn tại Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) và gần nhất là Como (Italy). Tuy nhiên, các nỗ lực này đều không thành công.

Tại Como, anh chỉ ra sân một trận và bị đuổi khỏi sân sau chưa đầy 10 phút thi đấu, trước khi hợp đồng bị chấm dứt vào tháng 9/2025. Hiện tại, Alli thất nghiệp và tiếp tục tìm kiếm cơ hội để chơi bóng trở lại.

