Carrick đang làm đúng, Man United lại sợ sai

Michael Carrick đang đưa MU đi theo một hướng hợp lý và thực tế, nhưng nỗi sợ lặp lại quá khứ mang tên Solskjaer đang khiến ban lãnh đạo chùn tay.

Bóng ma của Ole Gunnar Solskjaer vẫn lảng vảng mỗi khi MU cân nhắc một cựu cầu thủ cho chiếc ghế HLV trưởng. Nó xuất hiện rất rõ trong trường hợp của Michael Carrick. Nhưng so sánh đó, nếu nhìn kỹ, đang ngày càng trở nên khiên cưỡng.

Không phải vì Solskjaer là một thất bại tuyệt đối, mà vì những yếu tố từng khiến ông gục ngã giờ đã không còn tồn tại với Carrick.

Carrick đang đứng trước cơ hội trở thành HLV chính thức. Ảnh: Reuters.

Vết xe đổ của Solskjaer

Trước hết, cần nhắc lại bối cảnh của Solskjaer. MU dưới thời ông từng về nhì và thứ ba Premier League. Trong hai mùa gần nhất, đội bóng này chỉ xếp thứ tám và mười lăm.

Nếu đặt các con số cạnh nhau, việc xem Solskjaer như một thảm họa rõ ràng là cách nhìn thiếu công bằng. Nhưng công bằng hay không không phải vấn đề chính. Điều quan trọng là tại sao ông không thể đi xa hơn.

Yếu tố đầu tiên nằm ngoài tầm kiểm soát. Solskjaer làm việc trong giai đoạn Pep Guardiola và Jurgen Klopp thống trị tuyệt đối. Man City và Liverpool không chỉ mạnh, họ tạo ra chuẩn mực phi thực tế.

Liverpool mùa 2018/19 giành 97 điểm, chỉ thua một trận cả mùa, nhưng vẫn về nhì. Đó là bối cảnh mà bất kỳ dự án nào của MU cũng gần như không có cửa chạm đỉnh. Carrick không còn phải đối mặt với một cuộc đua khắc nghiệt như vậy.

Yếu tố thứ hai nằm bên trong phòng thay đồ. Sự trở lại của Cristiano Ronaldo phá vỡ trục vận hành của Solskjaer. Dự án vốn được xây dựng quanh một tập thể trẻ trung, linh hoạt, bỗng phải xoay quanh một ngôi sao khổng lồ với yêu cầu và sức nặng riêng.

Từ MU cho đến Al Nassr, những gì diễn ra sau đó cho thấy Ronaldo không chỉ là một cầu thủ, mà là một biến số có thể làm chệch hướng cả hệ thống. Carrick không phải xử lý bài toán ấy.

Chính vì vậy, lập luận rằng Carrick không nên được tin tưởng vì Solskjaer từng thất bại là một phép so sánh lười biếng. Nếu áp logic này, MU có lẽ không nên bổ nhiệm bất kỳ ai.

MU không nên chùn tay trong quyết định bổ nhiệm Carrick. Ảnh: Reuters.

Carrick vẫn làm tốt ở hiện tại

Sau Sir Alex Ferguson, tất cả đều từng thất bại theo những cách khác nhau. Nhưng mỗi giai đoạn có bối cảnh riêng, và mỗi HLV là một câu chuyện khác. Điều Carrick đang làm tốt nhất không phải là sao chép quá khứ, mà là đọc đúng hiện tại.

Ông không áp đặt một hệ thống cứng nhắc. Carrick chọn sự thực dụng, điều chỉnh theo từng đối thủ và giữ đội hình gắn kết. Quan trọng hơn, ông trao niềm tin cho những cầu thủ trẻ, thứ mà MU luôn xem là bản sắc nhưng hiếm khi kiên nhẫn theo đuổi.

Carrick cũng không tìm cách trở thành một chiến lược gia ám ảnh chiến thuật. MU từng thử mẫu HLV đó nhiều lần, với những kết cục quen thuộc.

Thứ đội bóng này cần lúc này là một người quản trị phòng thay đồ tốt, hiểu CLB, biết khi nào cần mềm và khi nào cần cứng. Carrick, ít nhất cho đến hiện tại, đang đáp ứng được điều đó.

INEOS vì thế cần tỉnh táo. Đừng để nỗi ám ảnh mang tên Solskjaer trở thành rào cản tâm lý. Carrick không bước vào chiếc ghế này trong cùng hoàn cảnh, với cùng đối thủ, cùng phòng thay đồ. Điểm giống nhau duy nhất là họ đều từng khoác áo MU, và đó không thể là lý do để phủ định mọi thứ khác.

Quyết định với Carrick nên dựa trên một câu hỏi đơn giản: ông có giúp Manchester United chơi tốt hơn, ổn định hơn và gắn kết hơn không?

Nếu câu trả lời tiếp tục là "Có", thì quá khứ không nên là lý do để chùn tay. Bởi trong bóng đá, sợ hãi lịch sử thường nguy hiểm không kém việc lặp lại nó.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.