Carrick cho MU thứ mà họ đánh mất

Trước Tottenham ở vòng 25 Premier League tối 7/2, MU không chỉ thắng 2-0 mà còn cho thấy hàng công đang được tái thiết theo hướng rõ ràng, có mục đích và giàu niềm tin dưới tay Michael Carrick.

Carrick giúp MU hồi sinh.

Bốn chiến thắng liên tiếp đủ để mang lại sự yên tâm nhất định, nhưng điều quan trọng hơn với MU lúc này là cách họ giành chiến thắng.

MU tấn công có ý đồ

Trước Tottenham tại Old Trafford, Manchester United không cần tăng tốc cực đại hay pressing dồn dập. Đội bóng của Michael Carrick kiểm soát trận đấu bằng sự điềm tĩnh, tổ chức tốt và những mảng miếng tấn công có chủ đích. Đó là thay đổi mang tính nền tảng.

Tottenham mất người sớm sau tấm thẻ đỏ của Cristian Romero, nhưng Carrick hiểu rõ lợi thế hơn người không tự biến thành bàn thắng. Old Trafford từng chứng kiến MU bế tắc trước Everton chơi thiếu người suốt phần lớn trận đấu hồi tháng 11.

Lần này, MU không vội vàng. Họ kiên nhẫn luân chuyển bóng, giữ cự ly đội hình và chờ thời điểm phù hợp. Carrick gọi đó là “chơi bóng với mục đích”, và đó chính là sự khác biệt.

Bàn mở tỷ số là minh chứng rõ ràng. Một tình huống phạt góc được dàn xếp kỹ lưỡng, không cầu kỳ nhưng chính xác, để Bryan Mbeumo hoàn tất pha dứt điểm. Đây không phải khoảnh khắc ngẫu hứng, mà là kết quả của sự chuẩn bị.

Carrick dành lời khen cho Johnny Evans, người góp phần xây dựng ý tưởng. Với một Manchester United từng phụ thuộc nhiều vào cảm hứng cá nhân, việc ghi bàn từ bóng chết theo cách có tính toán mang ý nghĩa lớn.

Hàng công MU đang chơi khởi sắc.

Điểm tích cực thứ hai là sự tự tin trong cách MU triển khai tấn công. Ngay cả trước khi Tottenham mất người, đội chủ nhà đã chơi sáng và mạch lạc.

Các pha lên bóng không còn rời rạc, không còn quá phụ thuộc vào những đường chuyền dài giải nguy. Thay vào đó là các tam giác phối hợp ngắn, đủ để kéo giãn đối thủ và tạo khoảng trống. Đây là nền tảng để MU không rơi vào trạng thái nôn nóng khi gặp khối phòng ngự lùi sâu.

Những cá nhân lên tiếng

Nếu bàn thắng đầu tiên mang dấu ấn tập thể, bàn thứ hai thể hiện giá trị cá nhân. Bruno Fernandes tiếp tục phong độ ổn định bằng pha dứt điểm tinh tế ở cột xa sau đường căng ngang của Diogo Dalot. Đó là khoảnh khắc của sự điềm tĩnh, phẩm chất Bruno luôn có ở thời điểm quyết định.

Carrick đánh giá cao sự ổn định dài hạn của đội trưởng MU. Bruno không bị đóng khung ở một vị trí. Trước Tottenham, anh chơi lệch trái, sẵn sàng lùi sâu kết nối hoặc xâm nhập vòng cấm khi cần. Sự linh hoạt này giúp Manchester United khó bị bắt bài hơn và giảm gánh nặng cho các mũi tấn công khác.

Điều Carrick làm tốt không nằm ở việc tạo ra một hệ thống phức tạp. Ông đơn giản hóa. Các cầu thủ được khuyến khích thể hiện, nhưng trong khuôn khổ. Không phải sân chơi của kỹ thuật phô diễn, mà là sự tự do có kiểm soát. Khi đó, chất lượng cá nhân tự khắc phát huy. MU không cần ghi nhiều bàn; họ cần ghi bàn đúng lúc, theo đúng cách.

Carrick khôi phục lại những giá trị MU đánh mất.

Quan trọng hơn, MU xử lý tốt bài toán tâm lý khi đối đầu đội 10 người. Họ giữ nhịp, chờ khoảnh khắc và tận dụng nó. Sự trưởng thành này cho thấy Carrick tác động không chỉ về chiến thuật mà còn về tư duy thi đấu.

Chiến thắng trước Tottenham chưa phải thử thách khắc nghiệt nhất. Nhưng cách MU giải quyết trận đấu cho thấy đội bóng đang đi đúng hướng. Carrick không hứa hẹn điều lớn lao. Ông chỉ nói hy vọng phong độ này tiếp diễn. Với Manchester United lúc này, tìm lại “mục đích” trong tấn công đã là bước đi quan trọng nhất.