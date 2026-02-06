Đội cuối bảng Premier League gây sốc

Wolves gây sốc khi bán ba cầu thủ ngay trong phiên chợ giữa mùa với tổng giá trị khoảng 100 triệu euro, dù đang đứng cuối Ngoại hạng Anh.

Strand Larsen chỉ ghi duy nhất 1 bàn ở Premier League mùa này, nhưng trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử Palace.

Đầu tuần này, Crystal Palace chính thức hoàn tất bản hợp đồng kỷ lục trị giá 55 triệu euro (48 triệu bảng) để chiêu mộ tiền đạo Jorgen Strand Larsen từ Wolves. Chỉ ít ngày sau, Wolves và Besiktas đạt thỏa thuận về việc chuyển nhượng hậu vệ Emmanuel Agbadou, khi phía đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý mức phí 20 triệu euro (khoảng 17 triệu bảng, có thể bao gồm phụ phí).

Đồng thời, Wolves cũng đạt thỏa thuận cùng Palmeiras về việc bán tiền đạo Jhon Arias với mức phí 25 triệu euro (khoảng 21 triệu bảng). Tổng cộng, chỉ trong chưa đầy một tuần, "Bầy sói" thanh lý 3 cầu thủ ngôi sao với giá gần 100 triệu euro.

Cho dù cả Agbadou và Arias đều không chơi quá xuất sắc trong giai đoạn đã qua, việc Wolves đột ngột bán họ mà không có sự thay thế xứng đáng khiến nhiều chuyên gia nghi hoặc về tham vọng của CLB.

Đặc biệt, thương vụ bán Larsen cho Crystal Palace gây sốc, bởi tiền đạo người Na Uy vẫn là trụ cột trên hàng công của "Bầy sói". Wolves hiện sa sút nghiêm trọng và chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với chỉ 8 điểm sau 24 vòng.

Họ kém vị trí an toàn tới 18 điểm. Nhiều người cho rằng Wolves dường như buông xuôi trong cuộc đua trụ hạng, khi sẵn sàng bán đi những cầu thủ hàng đầu, để CLB thu về lợi nhuận nhằm đảm bảo tài chính.

