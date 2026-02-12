Lộ diện ứng viên hàng đầu cho ghế HLV MU

Roberto De Zerbi trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí huấn luyện viên trưởng MU, sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Marseille.

MU đánh giá cao HLV De Zerbi.

Michael Carrick tạo ra những chuyển biến tích cực từ khi thay thế Ruben Amorim, giúp đội bóng cải thiện lối chơi và kết quả. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU vẫn muốn tìm một chiến lược gia đủ tầm để xây dựng kế hoạch dài hạn. Theo Fichajes, De Zerbi đứng đầu danh sách rút gọn mà đội chủ sân Old Trafford đang cân nhắc.

Truyền thông Anh khẳng định De Zerbi không chỉ là phương án dự phòng mà thật sự chiếm ưu thế trong cuộc đua tới vị trí HLV trưởng MU. Ông nhận được sự ủng hộ lớn từ thượng tầng CLB cho vai trò lâu dài tại Old Trafford.

Nhà cầm quân 46 tuổi rời Marseille sau mùa giải không như kỳ vọng. Đội bóng Pháp sớm dừng bước ở Champions League và thất thế trong cuộc đua vô địch quốc nội, đỉnh điểm là thất bại 0-5 trước PSG. Dù vậy, những kết quả đó không làm giảm uy tín của De Zerbi.

MU đánh giá cao De Zerbi với dấu ấn chiến thuật từng tạo dựng tại Brighton. Ông biến đội bóng thành tập thể giàu bản sắc và đủ sức cạnh tranh tại Premier League. Triết lý tấn công chủ động cùng khả năng phát triển cầu thủ trẻ được xem là phù hợp với định hướng tái thiết của MU.

Dù vậy, "Quỷ đỏ" không vội vàng đưa ra quyết định. Theo The Times, cơ hội cho Carrick chưa hoàn toàn đóng lại. Nếu giúp MU thi đấu ổn định và giành thứ hạng cao ở Premier League vào cuối mùa, cựu tiền vệ người Anh có cơ hội ngồi ghế nóng sân Old Trafford.

Hiện MU đứng thứ 4 ở Premier League với chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, kém vị trí thứ 3 của Aston Villa 5 điểm.

