Giám đốc Marseille từ chức giữa tin đồn rạn nứt với Greenwood

Giám đốc Thể thao Medhi Benatia rời ghế giữa lúc nội bộ Marseille xuất hiện căng thẳng, trong đó có thông tin mâu thuẫn với Mason Greenwood.

Marseille tiếp tục trải qua giai đoạn bất ổn khi giám đốc thể thao Medhi Benatia chính thức từ chức. Quyết định được đưa ra giữa lúc xuất hiện nhiều thông tin về sự rạn nứt trong thượng tầng, đặc biệt là mối quan hệ không êm đẹp giữa ông và tiền đạo Mason Greenwood.

Benatia xác nhận việc rời nhiệm sở bằng một tuyên bố dài, nhấn mạnh ông luôn đặt lợi ích CLB lên trên cá nhân. Cựu tuyển thủ Morocco cho biết ông cảm nhận "sự bất mãn gia tăng" và "đứt gãy trong giao tiếp" trong nội bộ.

Theo ông, ở Marseille, kết quả là thước đo duy nhất và ông không muốn sự hiện diện của mình trở thành gánh nặng cho tổ chức.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi HLV Roberto De Zerbi rời đội bóng, sau thất bại 0-5 trước Paris Saint-Germain. Marseille hiện đứng thứ tư tại Ligue 1 và vẫn còn cơ hội giành vé dự Champions League tuy nhiên đã bị loại khỏi giải đấu trong mùa giải này sau khi bị Benfica giành lấy vị trí thứ 24 đầy kịch tính.

Marseille đồng thời tiếp tục cạnh tranh tại Coupe de France. Tuy nhiên, bầu không khí quanh đội bóng được mô tả là căng thẳng.

Theo L’Equipe, Benatia và Greenwood xảy ra mâu thuẫn trong thời gian gần đây. Hai người được cho là tránh mặt nhau, trong khi Benatia bị nói là công khai chỉ trích tiền đạo người Anh cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Greenwood gia nhập Marseille từ năm 2024 và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình. Trước đó, De Zerbi từng công khai ủng hộ anh.

Một số báo cáo cũng đề cập việc Benatia không hài lòng với cách Greenwood xử lý các nghĩa vụ thương mại vào mùa hè năm ngoái. Dù vậy, phía CLB chưa đưa ra bình luận chi tiết về những thông tin này.

Benatia ra đi với khẳng định đã làm hết sức mình, nhưng thừa nhận không thể làm dịu bầu không khí quanh đội. Marseille vẫn còn mục tiêu phía trước. Song ở thời điểm này, câu hỏi lớn nhất không nằm trên sân, mà ở sự ổn định trong phòng điều hành.