Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV De Zerbi rời Marseille

  • Thứ tư, 11/2/2026 06:54 (GMT+7)
  • 58 phút trước

HLV Roberto De Zerbi và Marseille đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng theo sự đồng thuận của đôi bên.

HLV De Zerbi buộc phải rời Marseille.

Theo truyền thông Pháp, loạt kết quả tệ hại khiến vị thế của chiến lược gia người Italy không thể cứu vãn. Marseille sẽ tạm thời bổ nhiệm một HLV tạm quyền dẫn dắt đội bóng, trong lúc ban lãnh đạo tìm kiếm giải pháp lâu dài cho băng ghế huấn luyện.

Quyết định chia tay De Zerbi được đưa ra sau nhiều tuần căng thẳng âm ỉ trong nội bộ, đi kèm phong độ sa sút nghiêm trọng. Những thất bại nặng nề, đặc biệt là trận thua 0-3 trước Club Brugge khiến Marseille bị loại khỏi Champions League, hay thất bại 0-5 trước PSG được xem là giọt nước tràn ly.

Chủ tịch Pablo Longoria, Giám đốc thể thao Mehdi Benatia và De Zerbi tiến hành các buổi làm việc riêng với một số cầu thủ hồi đầu tuần. Qua các cuộc trao đổi này, ban lãnh đạo Marseille nhận thấy mối quan hệ giữa HLV và phòng thay đồ rạn nứt nghiêm trọng. Do đó, ban lãnh đạo thống nhất rằng De Zerbi nên rời đi ngay lập tức.

De Zerbi gia nhập Marseille vào hè năm 2024 và từng có khởi đầu tích cực. Ở mùa giải đầu tiên, ông giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 2 Ligue 1, qua đó giành vé trở lại Champions League. Tuy nhiên, mùa giải thứ 2 lại diễn ra đầy khó khăn.

Hiện Marseille đứng thứ 4 tại Ligue 1, kém PSG 12 điểm và thua đội xếp thứ 2 Lens 10 điểm, phản ánh rõ sự sa sút phong độ kéo dài và những bất ổn bên trong đội bóng.

15 phút ra mắt PSG của tài năng trẻ gốc Philippines

Rạng sáng 9/2, Dro Fernandez có màn ra mắt đáng nhớ khi PSG thắng Marseille 5-0 thuộc vòng 21 Ligue 1.

46:2768 hôm qua

Bàn thắng gây sốt của Dembele

Rạng sáng 9/2, Ousmane Dembele khiến giới chuyên môn và người hâm mộ kinh ngạc khi tỏa sáng giúp PSG thắng Marseille 5-0 thuộc vòng 21 Ligue 1.

47:2800 hôm qua

Dembele lập cú đúp, PSG hủy diệt đội bóng của Greenwood 5-0

Rạng sáng 9/2, PSG thị uy sức mạnh khi thắng Marseille 5-0 thuộc vòng 21 Ligue 1.

02:30 9/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

De Zerbi De Zerbi

    Đọc tiếp

    Aaron Wan-Bissaka lai toa sang truoc MU hinh anh

    Aaron Wan-Bissaka lại toả sáng trước MU

    23 phút trước 07:28 11/2/2026

    0

    Rạng sáng 11/2, hậu vệ Aaron Wan-Bissaka có màn trình diễn ấn tượng trong trận West Ham hòa Manchester United 1-1 tại London Stadium thuộc vòng 26 Premier League, qua đó tiếp tục để lại dấu ấn mỗi lần đối đầu đội bóng cũ.

    Chelsea ra gia ban Palmer cho MU hinh anh

    Chelsea ra giá bán Palmer cho MU

    31 phút trước 07:20 11/2/2026

    0

    CLB chủ sân Stamford Bridge được cho là đã đưa ra mức giá cụ thể cho MU hay bất kỳ đội bóng nào muốn có Cole Palmer.

    Qua kho de danh bai Carrick hinh anh

    Quá khó để đánh bại Carrick

    39 phút trước 07:12 11/2/2026

    0

    Manchester United tiếp tục thể hiện sự ổn định khi kéo dài chuỗi 9 trận bất bại tại Premier League, dù chỉ giành kết quả hòa 1-1 trước West Ham United tại vòng 26 Premier League trên sân London Stadium rạng sáng 26/2.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý