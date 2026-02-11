HLV De Zerbi rời Marseille

HLV Roberto De Zerbi và Marseille đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng theo sự đồng thuận của đôi bên.

HLV De Zerbi buộc phải rời Marseille.

Theo truyền thông Pháp, loạt kết quả tệ hại khiến vị thế của chiến lược gia người Italy không thể cứu vãn. Marseille sẽ tạm thời bổ nhiệm một HLV tạm quyền dẫn dắt đội bóng, trong lúc ban lãnh đạo tìm kiếm giải pháp lâu dài cho băng ghế huấn luyện.

Quyết định chia tay De Zerbi được đưa ra sau nhiều tuần căng thẳng âm ỉ trong nội bộ, đi kèm phong độ sa sút nghiêm trọng. Những thất bại nặng nề, đặc biệt là trận thua 0-3 trước Club Brugge khiến Marseille bị loại khỏi Champions League, hay thất bại 0-5 trước PSG được xem là giọt nước tràn ly.

Chủ tịch Pablo Longoria, Giám đốc thể thao Mehdi Benatia và De Zerbi tiến hành các buổi làm việc riêng với một số cầu thủ hồi đầu tuần. Qua các cuộc trao đổi này, ban lãnh đạo Marseille nhận thấy mối quan hệ giữa HLV và phòng thay đồ rạn nứt nghiêm trọng. Do đó, ban lãnh đạo thống nhất rằng De Zerbi nên rời đi ngay lập tức.

De Zerbi gia nhập Marseille vào hè năm 2024 và từng có khởi đầu tích cực. Ở mùa giải đầu tiên, ông giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 2 Ligue 1, qua đó giành vé trở lại Champions League. Tuy nhiên, mùa giải thứ 2 lại diễn ra đầy khó khăn.

Hiện Marseille đứng thứ 4 tại Ligue 1, kém PSG 12 điểm và thua đội xếp thứ 2 Lens 10 điểm, phản ánh rõ sự sa sút phong độ kéo dài và những bất ổn bên trong đội bóng.