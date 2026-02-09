Bàn thắng gây sốt của Dembele

Rạng sáng 9/2, Ousmane Dembele khiến giới chuyên môn và người hâm mộ kinh ngạc khi tỏa sáng giúp PSG thắng Marseille 5-0 thuộc vòng 21 Ligue 1.

Siêu phẩm solo của Dembele.

Ở trận đấu tâm điểm của vòng 21 Ligue 1, Dembele trở thành ngôi sao sáng nhất. Chủ nhân Quả bóng Vàng 2025 lập cú đúp bàn thắng ngoạn mục, trong đó pha lập công thứ 2 gây sốt cộng đồng bóng đá.

Bàn thắng mở tỷ số đến khá dễ dàng với Dembele, khi anh dứt điểm cận thành sau đường căng ngang chính xác của Nuno Mendes. Nhưng ở bàn thắng thứ hai, chủ nhân Quả bóng Vàng 2025 có khoảnh khắc khiến khán giả phát cuồng.

Phút 37, nhận bóng bên cánh phải, Dembele thể hiện kỹ thuật điêu luyện khi rê bóng xộc thẳng vào vùng cấm Marseille, vượt qua trung vệ Leonardo Balerdi, sau đó tiếp tục loại bỏ hậu vệ Facundo Medina bằng động tác giả.

Kết thúc pha bóng, tiền đạo của PSG vung chân sút cực mạnh, đưa bóng găm chính xác vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Jeffrey de Lange bên phía Marseille bất lực.

Dembele chứng tỏ lý do anh giành Quả bóng Vàng 2025.

Bình luận viên của RMC không giấu sự kinh ngạc trước bàn thắng trên, mô tả Dembele như "đi xuyên qua hàng thủ Marseille lúc đá tập". Le Monde bình luận Dembele biến hàng thủ đối phương thành những gã hề với pha bóng được ví như "quá dễ dàng" và "hoàn toàn điên rồ".

Sau trận, HLV Luis Enrique không giấu được sự thán phục: "Thật là một bàn thắng tuyệt vời. Một bàn thắng kiểu PlayStation. Dembele là mẫu cầu thủ thật sự khác biệt!".

Dù từng làm việc với những Messi, Suarez hay Neymar, HLV Enrique vẫn đánh giá cao Dembele và nhấn mạnh ngôi sao PSG ở đẳng cấp "hàng đầu thế giới", đủ khả năng tạo ra những khoảnh khắc ma thuật.

Thống kê sau trận càng làm nổi bật sự xuất sắc của Dembele trước Marseille. Chủ nhân Quả bóng Vàng 2025 chỉ chạm bóng 32 lần nhưng hiệu quả cực cao, khi ghi 2 bàn từ 3 cú sút (2 trúng đích), đạt chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) chỉ 0,61.

Ngoài ra, anh còn kiến tạo 1 bàn, tạo ra 2 cơ hội then chốt, thành công 4/5 pha rê bóng, và được Sofascore chấm 10 điểm.

