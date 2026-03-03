Ai đủ sức lật đổ CLB CAHN?

Nửa chặng đường V.League 2025/26 trôi qua, CLB Thể Công-Viettel nổi lên là đối thủ thách thức CAHN trong cuộc đua vô địch.

CAHN là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Cuộc đua vô địch V.League 2025/26 đang dần phân tầng rõ rệt. Những cái tên từng được xem là ứng viên nặng ký như CLB Nam Định, Hà Nội hay thậm chí Ninh Bình đều bộc lộ dấu hiệu sa sút khi mùa giải bước qua vòng 14. Trong bối cảnh ấy, CAHN xây chắc ngôi đầu, còn Thể Công-Viettel trở thành đội bám đuổi đáng kể nhất.

“Ngựa ô” hụt hơi, nhà vua thất thế

Trước vòng 12, CLB Ninh Bình tạo cảm giác như một “hiện tượng” khó bị cản bước. Họ thi đấu bùng nổ, liên tục giành điểm và có thời điểm tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi. Thế nhưng, chuỗi ba trận thua liên tiếp gần đây kéo tân binh này trở lại mặt đất.

Ở vòng 14, CLB Ninh Bình dẫn trước ĐKVĐ Nam Định hai bàn nhưng vẫn đánh rơi lợi thế. Kịch bản ấy từng lặp lại trước CAHN. Vấn đề của đội bóng này không nằm ở khả năng bứt phá, mà ở bản lĩnh duy trì ưu thế khi áp lực tăng cao. Khoảng cách 7 điểm so với CAHN không phải quá lớn trên lý thuyết, nhưng với đà trượt hiện tại, nguy cơ “xếp vó” sớm là điều có thể xảy ra.

Nam Định, nhà vô địch hai mùa liên tiếp, cũng gần như bị loại khỏi cuộc đua. Sau nửa chặng đường, họ kém CAHN tới 20 điểm và còn đá nhiều hơn một trận. Dù vừa có màn ngược dòng đáng chú ý trước Ninh Bình, cơ hội bảo vệ ngôi vương chỉ còn tồn tại trên giấy tờ. Để san bằng điểm số, họ cần chờ CAHN sảy chân liên tục trong khi tự mình phải toàn thắng. Kịch bản ấy khó xảy ra.

Xuân Son vừa ghi bàn cho CLB Nam Định trước Ninh Bình.

CLB Hà Nội, đội bóng giàu truyền thống và tiềm lực tài chính, cũng không cho thấy hình ảnh đủ ổn định để cạnh tranh. Họ kém 14 điểm và đá nhiều hơn một trận.

Quan trọng hơn, đội bóng Thủ đô không thắng được các đối thủ trực tiếp như CAHN, Nam Định hay Thể Công từ đầu mùa. Việc chỉ giành điểm trước nhóm dưới khiến Hà Nội khó tạo đột phá ở giai đoạn quyết định.

CAHN vững vàng, Thể Công còn nhiều dấu hỏi

Sau 13 trận, CAHN là đội duy nhất bất bại. Đoàn quân của HLV Mano Polking thắng liền 7 trận gần nhất tại V.League. Dù sớm dừng bước ở Cúp Quốc gia, giải CLB Đông Nam Á và AFC Champions League, đội bóng ngành công an giờ chỉ còn tập trung cho đấu trường quốc nội.

Mục tiêu của Quang Hải và các đồng đội rất rõ ràng: tránh một mùa giải trắng tay. V.League trở thành điểm tựa duy nhất để họ khẳng định tham vọng.

Với lợi thế hơn Thể Công-Viettel 7 điểm và còn một trận chưa đấu, CAHN có thể nới rộng cách biệt lên 10 điểm nếu thắng Đà Nẵng ở trận đá bù. Khi đó, cán cân cuộc đua gần như nghiêng hẳn.

CAHN quá mạnh ở thời điểm hiện tại.

Trong bức tranh hiện tại, Thể Công-Viettel là cái tên duy nhất đủ vị thế để tạo áp lực lên CAHN. Khoảng cách 7 điểm vẫn cho phép họ nuôi hy vọng. Tuy nhiên, lịch thi đấu không ủng hộ đội bóng áo lính khi cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội diễn ra ở vòng 26, vòng cuối cùng của mùa giải. Điều đó đồng nghĩa Thể Công- Vittel khó có cơ hội tự quyết số phận.

Bên cạnh yếu tố điểm số, phong độ của Thể Công-Viettel cũng chưa thật sự thuyết phục. Đội bóng này từng nhiều lần hụt hơi ở giai đoạn then chốt trong quá khứ. HLV Popov từng tạo dấu ấn tại Thanh Hóa với những khởi đầu mạnh mẽ, nhưng đội bóng xứ Thanh lại giảm tốc khi bước vào giai đoạn nước rút. Bài toán duy trì sự ổn định vẫn là thử thách lớn với chiến lược gia này.

Popov có trong tay tập thể giàu khát vọng và nền tảng thể lực tốt. Tuy nhiên, để vượt qua CAHN, Thể Công-Viettel cần nhiều hơn thế. Họ phải cải thiện khả năng duy trì lợi thế, tận dụng tối đa các trận đấu với nhóm dưới và không được phép sảy chân trong những thời điểm quyết định.

V.League 2025/26 vẫn còn nửa chặng đường. Trên lý thuyết, cuộc đua vô địch chưa khép lại. Nhưng với phong độ hiện tại và quyết tâm cao độ của CAHN, ngôi đầu đang được xây chắc từng vòng đấu. Nếu không có cú sảy chân bất ngờ từ đội bóng của HLV Polking, khả năng đổi ngôi ở đích đến là rất thấp.

Thể Công-Viettel có thể là thách thức lớn nhất còn lại. Song để biến hy vọng thành hiện thực, HLV Popov và các học trò cần vượt qua chính giới hạn của mình. Cuộc đua chưa kết thúc, nhưng thời gian không đứng về phía những kẻ chậm nhịp.