Bốn trong bảy cầu thủ liên quan đến bê bối hồ sơ nhập tịch của bóng đá Malaysia sẽ không được tham gia các trận đấu thuộc Malaysia League trong thời gian chấp hành án treo giò từ CAS.

4 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu tại giải quốc nội.

Malaysian Football League (MFL) xác nhận bốn cầu thủ trong nhóm bảy người bị kỷ luật vì vụ việc điều kiện thi đấu sẽ không được ra sân tại các giải đấu trong nước trong thời gian bị treo giò.

Thông báo được MFL phát đi ngày 7/3 cho biết cơ quan này đã nhận được văn bản chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) một ngày trước đó. Nội dung liên quan đến phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi xem xét đơn kháng cáo của bảy cầu thủ có nguồn gốc nhập tịch.

Theo thông báo, CAS giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng đối với các cầu thủ. Tuy nhiên, lệnh cấm chỉ áp dụng cho các trận đấu chính thức và không bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến bóng đá.

Sau phán quyết này, ba cầu thủ thuộc Johor Darul Ta’zim gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel sẽ không được thi đấu tại Malaysia League trong suốt thời gian chấp hành án kỷ luật. Gabriel Palmero của Kuching City FC cũng nằm trong diện tương tự.

Quyết định trên đồng nghĩa bốn cầu thủ này không thể góp mặt trong các trận đấu thuộc hệ thống giải do MFL tổ chức cho đến khi án treo giò kết thúc.

Trong khi đó, một vấn đề khác vẫn chưa được làm rõ. Đó là tình trạng pháp lý của những trận đấu mà các cầu thủ này từng tham gia trước khi án kỷ luật được công bố.

Một nguồn tin từ MFL cho biết hiện cơ quan này vẫn chờ quyết định hồi tố từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Nếu có thay đổi liên quan đến tính hợp lệ của các trận đấu trước đó, MFL sẽ đưa ra thông báo sau khi nhận được hướng dẫn chính thức.