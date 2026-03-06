U17 Việt Nam cùng bảng với Indonesia, Malaysia ở giải Đông Nam Á

Chiều 6/3, kết quả bốc thăm đưa tuyển U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu nhiều thách thức tại VCK U17 Đông Nam Á 2026.

Theo kết quả phân bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng U17 Indonesia, U17 Malaysia và U17 Timor Leste. Bảng B gồm U17 Thái Lan, U17 Lào, U17 Myanmar và U17 Philippines. Trong khi đó, bảng C quy tụ U17 Australia, U17 Campuchia, U17 Singapore và U17 Brunei.

Sự hiện diện của 2 đối thủ quen thuộc là Indonesia và Malaysia khiến bảng A được dự báo rất căng thẳng. U17 Indonesia nắm lợi thế lớn khi đóng vai trò chủ nhà, trong khi U17 Malaysia luôn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở khu vực. Vì vậy, cuộc đua giành vé vào bán kết tại bảng A hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt ngay từ những lượt trận đầu tiên.

Theo thể thức của giải, các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Ba đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành quyền vào bán kết. Điều này đồng nghĩa mọi trận đấu ở vòng bảng đều mang tính quyết định, bởi một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến các đội trả giá.

VCK U17 Đông Nam Á 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 23/4 tại Indonesia, với các trận đấu được tổ chức trên hai sân Gelora Joko Samudro và Gelora Delta .

Sân chơi còn được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới VCK U17 Asian Cup 2026 tại Saudi Arabia vào tháng 5. Đây là cơ hội để các đội tuyển trẻ rà soát lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Để chuẩn bị cho 2 giải đấu liên tiếp, U17 Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào đầu tháng 4 nhằm hoàn thiện đội hình và bước vào giai đoạn tập huấn trước giải.

Kết quả bốc thăm VCK U17 Đông Nam Á 2026.