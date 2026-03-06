Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

U17 Việt Nam cùng bảng với Indonesia, Malaysia ở giải Đông Nam Á

  • Thứ sáu, 6/3/2026 17:54 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Chiều 6/3, kết quả bốc thăm đưa tuyển U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu nhiều thách thức tại VCK U17 Đông Nam Á 2026.

Theo kết quả phân bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng U17 Indonesia, U17 Malaysia và U17 Timor Leste. Bảng B gồm U17 Thái Lan, U17 Lào, U17 Myanmar và U17 Philippines. Trong khi đó, bảng C quy tụ U17 Australia, U17 Campuchia, U17 Singapore và U17 Brunei.

Sự hiện diện của 2 đối thủ quen thuộc là Indonesia và Malaysia khiến bảng A được dự báo rất căng thẳng. U17 Indonesia nắm lợi thế lớn khi đóng vai trò chủ nhà, trong khi U17 Malaysia luôn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở khu vực. Vì vậy, cuộc đua giành vé vào bán kết tại bảng A hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt ngay từ những lượt trận đầu tiên.

Theo thể thức của giải, các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Ba đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành quyền vào bán kết. Điều này đồng nghĩa mọi trận đấu ở vòng bảng đều mang tính quyết định, bởi một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến các đội trả giá.

VCK U17 Đông Nam Á 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 23/4 tại Indonesia, với các trận đấu được tổ chức trên hai sân Gelora Joko Samudro và Gelora Delta .

Sân chơi còn được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới VCK U17 Asian Cup 2026 tại Saudi Arabia vào tháng 5. Đây là cơ hội để các đội tuyển trẻ rà soát lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Để chuẩn bị cho 2 giải đấu liên tiếp, U17 Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào đầu tháng 4 nhằm hoàn thiện đội hình và bước vào giai đoạn tập huấn trước giải.

U17 Viet Nam anh 1

Kết quả bốc thăm VCK U17 Đông Nam Á 2026.

U17 nữ Việt Nam tranh vé dự World Cup với Trung Quốc, Thái Lan

Chiều 12/2, kết quả bốc thăm đưa tuyển nữ U17 Việt Nam vào bảng A cùng chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar ở VCK nữ U17 châu Á 2026.

15:44 12/2/2026

Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc ở VCK U17 châu Á 2026

Chiều 12/2, lá thăm vòng chung kết U17 châu Á 2026 đưa U17 Việt Nam vào bảng C cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.

15:29 12/2/2026

Malaysia có thể rút ra bài học gì khi thua đậm U17 Việt Nam

Chiến thắng 4-0 thuyết phục của U17 Việt Nam trước Malaysia ở lượt cuối bảng C vòng loại U17 Asian Cup 2026 cho người hâm mộ Malaysia thêm một liều thuốc đắng.

09:12 1/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

U17 Việt Nam U17 Việt Nam

    Đọc tiếp

    UEFA phat Real Madrid hinh anh

    UEFA phạt Real Madrid

    11 phút trước 18:22 6/3/2026

    0

    UEFA ra án phạt đối với Real Madrid sau sự cố xảy ra trên khán đài trong trận thắng Benfica 2-1 thuộc lượt về vòng play-off Champions League hôm 26/2.

    Kich ban co the khien World Cup 2026 bi hoan hinh anh

    Kịch bản có thể khiến World Cup 2026 bị hoãn

    55 phút trước 17:38 6/3/2026

    0

    World Cup 2026 thể bị hoãn trong trường hợp xung đột Trung Đông lan rộng sang châu Âu hoặc Bắc Mỹ, tạo ra rủi ro an ninh nghiêm trọng đối với giải đấu.

    Tottenham thanh tro cuoi hinh anh

    Tottenham thành trò cười

    1 giờ trước 17:23 6/3/2026

    0

    Rạng sáng 6/3, thất bại 1-3 trước Crystal Palace đẩy Tottenham vào khủng hoảng và trở thành mục tiêu châm biếm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý