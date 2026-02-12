Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc ở VCK U17 châu Á 2026

Chiều 12/2, lá thăm vòng chung kết U17 châu Á 2026 đưa U17 Việt Nam vào bảng C cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Việc rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của Hàn Quốc, một trong những nền bóng đá trẻ mạnh nhất châu Á, hứa hẹn mang đến thử thách đáng kể cho thầy trò HLV Cristiano Roland. Tuy nhiên, "Những chiến binh sao vàng" bước vào giải với sự tự tin lớn sau chiến dịch vòng loại ấn tượng.

Ở vòng loại, U17 Việt Nam giành trọn 15 điểm, ghi 30 bàn và không để lọt lưới lần nào để giành vé dự VCK với tư cách nhất bảng. Thành tích toàn thắng cùng hiệu suất vượt trội cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu của lứa cầu thủ trẻ.

VCK U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/5 đến 24/5/2026, quy tụ 16 đội tuyển trẻ hàng đầu châu lục. Saudi Arabia lần thứ 3 đăng cai giải và nằm trong nhóm 9 đội được đặc cách dự VCK.

Trong số 16 đội tranh tài, có tới 13 đội từng dự VCK gần nhất vào năm 2025. Ba đội còn lại là Ấn Độ, Qatar và Myanmar, trong đó Myanmar trở lại sân chơi U17 châu lục sau gần hai thập kỷ.

Tại VCK U17 châu Á, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn 8 cái tên vào tứ kết, đồng thời giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026. Với U17 Việt Nam, đây là thử thách và cơ hội khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục.

Kết quả bốc thăm VCK U17 châu Á 2026.