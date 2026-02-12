Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc ở VCK U17 châu Á 2026

  • Thứ năm, 12/2/2026 15:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 12/2, lá thăm vòng chung kết U17 châu Á 2026 đưa U17 Việt Nam vào bảng C cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Việc rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của Hàn Quốc, một trong những nền bóng đá trẻ mạnh nhất châu Á, hứa hẹn mang đến thử thách đáng kể cho thầy trò HLV Cristiano Roland. Tuy nhiên, "Những chiến binh sao vàng" bước vào giải với sự tự tin lớn sau chiến dịch vòng loại ấn tượng.

Ở vòng loại, U17 Việt Nam giành trọn 15 điểm, ghi 30 bàn và không để lọt lưới lần nào để giành vé dự VCK với tư cách nhất bảng. Thành tích toàn thắng cùng hiệu suất vượt trội cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu của lứa cầu thủ trẻ.

VCK U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/5 đến 24/5/2026, quy tụ 16 đội tuyển trẻ hàng đầu châu lục. Saudi Arabia lần thứ 3 đăng cai giải và nằm trong nhóm 9 đội được đặc cách dự VCK.

Trong số 16 đội tranh tài, có tới 13 đội từng dự VCK gần nhất vào năm 2025. Ba đội còn lại là Ấn Độ, Qatar và Myanmar, trong đó Myanmar trở lại sân chơi U17 châu lục sau gần hai thập kỷ.

Tại VCK U17 châu Á, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn 8 cái tên vào tứ kết, đồng thời giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026. Với U17 Việt Nam, đây là thử thách và cơ hội khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục.

U17 Viet Nam anh 1

Kết quả bốc thăm VCK U17 châu Á 2026.

Malaysia có thể rút ra bài học gì khi thua đậm U17 Việt Nam

Chiến thắng 4-0 thuyết phục của U17 Việt Nam trước Malaysia ở lượt cuối bảng C vòng loại U17 Asian Cup 2026 cho người hâm mộ Malaysia thêm một liều thuốc đắng.

09:12 1/12/2025

Sức mạnh hủy diệt của U17 Trung Quốc

Nếu phải chọn đội tuyển gây ấn tượng mạnh nhất tại vòng loại U17 châu Á 2026, không cái tên nào hơn U17 Trung Quốc.

22:48 30/11/2025

Bóng đá Thái Lan ngược dòng ngoạn mục

Tối 30/11, U17 Thái Lan vượt qua vòng loại U17 châu Á 2026 theo cách nghẹt thở nhất có thể khi đánh bại U17 Kuwait 3-0 để giành ngôi nhất bảng F.

22:06 30/11/2025

