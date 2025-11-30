Sức mạnh hủy diệt của U17 Trung Quốc

Nếu phải chọn đội tuyển gây ấn tượng mạnh nhất tại vòng loại U17 châu Á 2026, không cái tên nào hơn U17 Trung Quốc.

Trung Quốc kết thúc vòng loại U17 châu Á với thành tích cực kỳ ấn tượng.

Thi đấu trên sân nhà với nền tảng thể lực vượt trội, kỹ thuật đồng đều và lối chơi được tổ chức chặt chẽ, U17 Trung Quốc biến bảng A thành sân khấu trình diễn của riêng họ. Đội bóng trẻ Đông Á toàn thắng cả 5 trận, ghi tới 42 bàn và không để lọt lưới lần nào, một thông điệp đủ mạnh để phần còn lại của châu Á phải dè chừng.

Hành trình thống trị ấy mở màn bằng chiến thắng 4-0 trước Bahrain, đối thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn tốt. Trận đấu phơi bày rõ nét cách U17 Trung Quốc triển khai pressing mạnh mẽ và kiểm soát hoàn toàn nhịp độ.

Nhưng cú đề-pa ấy chỉ là khởi đầu cho những màn vùi dập mang màu sắc “hủy diệt”. Timor-Leste bị đánh bại 14-0, Brunei thua 12-0, Sri Lanka nhận thất bại 0-8 trước khi Bangladesh trở thành nạn nhân cuối cùng với trận thua 0-4. Năm trận, 15 điểm tuyệt đối, hiệu số +42, không thủng lưới – đó không còn là vòng loại, mà là lời tuyên bố sức mạnh.

Chỉ U17 Việt Nam có thể tiệm cận phong độ ấy khi dẫn đầu bảng C với hiệu số +30 và cũng không nhận bàn thua nào. Tuy nhiên, sự lấn át của U17 Trung Quốc vẫn nổi bật hơn hẳn: thể hình tốt, tốc độ cao, tư duy chiến thuật rõ ràng và chiều sâu đội hình đồng đều. Những yếu tố ấy cho thấy bóng đá trẻ Trung Quốc đang nuôi tham vọng trở lại bản đồ châu lục.

Nếu duy trì được phong độ này, U17 Trung Quốc chắc chắn sẽ là ẩn số đáng gờm tại VCK U17 châu Á 2026. Quan trọng hơn, màn trình diễn thuyết phục ở vòng loại phần nào giúp người hâm mộ Trung Quốc nhen lại niềm tin vốn phai nhạt sau nhiều năm tuyển quốc gia sa sút. Đây có thể là tín hiệu cho một thế hệ mới mang theo hy vọng phục hưng bóng đá nước này.

Màn hủy diệt của U17 Trung Quốc ở bảng A.