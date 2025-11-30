Địa chấn ở vòng loại U17 châu Á

Tối 30/11, U17 Myanmar hòa U17 Syria 2-2 để chiếm ngôi đầu bảng G và giành tấm vé duy nhất vượt qua vòng loại U17 châu Á 2026.

U17 Myanmar tạo cú sốc ở vòng loại.

Ở vòng loại năm nay, đội bóng trẻ Myanmar nhập cuộc thăng hoa bằng 3 chiến thắng liên tiếp trước U17 Afghanistan (3-1), U17 Nepal (4-0) và U17 Oman (2-0). Chín điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận đưa họ vào vị thế cửa trên, ghi tổng cộng 9 bàn và chỉ thủng lưới đúng một lần.

Bước vào lượt trận cuối gặp U17 Syria, đối thủ có truyền thống và sức mạnh vượt trội tại Tây Á, U17 Myanmar chỉ cần kết quả hòa để giữ ngôi đầu bảng. Và họ làm được khi thi đấu lỳ lợm, bản lĩnh, cầm hòa đối thủ 2-2 để khép lại vòng loại với 10 điểm, ghi 11 bàn và chỉ 3 lần để lọt lưới.

Thành tích này đưa Myanmar trở lại VCK U17 châu Á lần đầu tiên kể từ năm 2006, tức sau 19 năm chờ đợi. Trong bối cảnh các nền bóng đá trong khu vực phải chật vật trước sự vượt trội của các đội Tây Á, việc Myanmar băng băng về đích càng mang ý nghĩa đặc biệt.

Thành công của U17 Myanmar mở ra một chương mới cho bóng đá trẻ nước này khi nhiều năm qua, họ thậm chí bị đánh giá thấp ở đấu trường Đông Nam Á.

Dưới sự dẫn dắt của bộ đôi HLV Mita Michiteru và cựu tiền đạo tuyển quốc gia Yan Paing, U17 Myanmar được tái thiết thành một tập thể trẻ giàu sức chiến đấu, có tổ chức và kỷ luật. Đây là tín hiệu cho thấy bóng đá Myanmar đang tìm lại nhịp phát triển sau quãng thời gian dài trầm lắng.

U17 Mymar vượt qua 2 đội bóng được đánh giá mạnh hơn là Syria và Oman.