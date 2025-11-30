U17 Việt Nam đè bẹp Malaysia, giành vé dự giải châu Á

Tối 30/11, U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia 4-0 ở vòng loại U17 châu Á, qua đó giành tấm vé duy nhất của bảng C vào VCK U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam giành vé dự giải châu Á.

Ngay phút thứ 4, U17 Việt Nam có bàn mở tỷ số do công của Mạnh Cường sau pha đệm bóng cận thành. Lợi thế sớm giúp đội bóng áo đỏ thi đấu thanh thoát và tiếp tục duy trì thế trận áp đảo trước đối thủ.

Trước khi hiệp một khép lại, Văn Dương có pha đột phá rồi căng ngang vừa tầm để Anh Hào băng vào dứt điểm tung lưới U17 Malaysia, giúp U17 Việt Nam tạo lợi thế lớn trước giờ nghỉ.

Ngay đầu hiệp hai, Văn Dương tiếp tục để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Đội bóng áo đỏ vẫn giữ nhịp kiểm soát thế trận, gần như không cho U17 Malaysia cơ hội uy hiếp khung thành.

Đến phút 76, Sỹ Bách tung cú dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 4-0 cho U17 Việt Nam.

Kết quả này giúp U17 Việt Nam kết thúc vòng loại với vị trí dẫn đầu bảng C với 15 điểm - hiệu số +30, qua đó giành tấm vé duy nhất của bảng để góp mặt tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp đội U17 Việt Nam góp mặt ở sân chơi châu lục.

Tuyển bắn súng Việt Nam bứt tốc trước SEA Games 33 Tuyển bắn súng Việt Nam bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20/12. Kỳ đại hội này, Thu Vinh và các đồng đội đặt mục tiêu giành ít nhất 7 HCV.