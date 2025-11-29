Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bóng đá trẻ Thái Lan nhận cú sốc

  • Thứ bảy, 29/11/2025 06:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 28/11, U17 Thái Lan bất ngờ để thua 2-3 trước U17 Turkmenistan thuộc lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại U17 châu Á 2026

U17 Thái Lan đánh mất ngôi đầu bảng và gần như bị loại.

Có ưu thế sân nhà và được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng đội bóng trẻ xứ chùa vàng lại chơi trận đấu bạc nhược khi sớm để đối thủ dẫn trước. Có thời điểm, U17 Thái Lan bị Turkmenistan dẫn trước tới hai bàn.

Những nỗ lực muộn màng cuối trận không thể giúp đội chủ nhà thoát khỏi trận thua 2-3 trước U17 Turkmenistan. Từ ngôi đầu trước lượt trận thứ 4, U17 Thái Lan rơi xuống thứ ba với 6 điểm với hiệu số +9, và gần như đã bị loại.

Ở lượt cuối bảng F, U17 Thái Lan buộc phải đánh bại đội đầu bảng U17 Kuwait (9 điểm, hiệu số +11) và chờ U17 Turkmenistan không thắng U17 Mông Cổ. Đây là kịch bản được đánh giá rất khó xảy ra.

Nếu U17 Thái Lan bị loại, đây sẽ là cú sốc lớn bởi họ thể hiện phong độ tốt từ đầu vòng loại, cộng thêm ưu thế sân nhà. Song, trận thua tai hại trước U17 Turkmenistan phá hỏng tất cả.

Ở bảng B, U17 Lào cũng thua đầy tiếc nuối 2-3 trước đội chủ nhà U17 Kyrgyzstan. Ở lượt cuối, họ buộc phải thắng đậm đội đầu bảng Yemen mới mong đi tiếp.

Trái ngược với sự hụt hơi của Lào và Thái Lan, U17 Myanmar tạo nên bất ngờ lớn nhất ngày thi đấu thứ tư khi đánh bại U17 Oman 2-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng G. Chỉ cần không thua U17 Syria ở lượt cuối, họ sẽ giành vé dự U17 châu Á vào năm sau.

