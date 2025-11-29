Ramos rời Mexico

Sergio Ramos khép lại quãng thời gian thi đấu tại Monterrey sau vòng play-off Apertura 2025

Ramos tìm bến đỗ mới.

Trung vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha sẽ không gia hạn hợp đồng với CLB Mexico. Thông tin được xác nhận trên truyền hình quốc gia Bắc Mỹ, đánh dấu hồi kết cho một chương ngắn ngủi nhưng đáng nhớ của cựu đội trưởng Real Madrid tại Liga MX.

Dù sắp bước sang tuổi 40, Ramos khẳng định thể lực của anh vẫn còn sung mãn và chưa hề nghĩ đến chuyện giải nghệ. Ngược lại, anh tin mình đủ khả năng tiếp tục theo đuổi những thử thách mới ở môi trường cạnh tranh hơn.

Ramos gia nhập Monterrey vào tháng 2 với mục tiêu bổ sung kinh nghiệm và cá tính cho dự án xây dựng bản sắc thi đấu cho Monterrey. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã tạo ra tác động mạnh mẽ cả trong phòng thay đồ lẫn trên sân cỏ. Sau 30 trận chính thức, Ramos ghi 7 bàn và trở thành nhân tố quan trọng ở hàng thủ. Tầm ảnh hưởng của anh cũng giúp Liga MX thu hút thêm sự chú ý từ truyền thông quốc tế.

Theo El Chiringuito, việc chia tay không xuất phát từ vấn đề thể lực hay sự nghi ngờ từ phía CLB, mà chủ yếu đến từ mức lương cao và những điều chỉnh tài chính cho mùa tới. Bản thân Ramos cũng muốn tìm kiếm một bến đỗ mới phù hợp với tham vọng chinh phục danh hiệu.