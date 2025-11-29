Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ramos rời Mexico

  • Thứ bảy, 29/11/2025 06:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sergio Ramos khép lại quãng thời gian thi đấu tại Monterrey sau vòng play-off Apertura 2025

Ramos tìm bến đỗ mới.

Trung vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha sẽ không gia hạn hợp đồng với CLB Mexico. Thông tin được xác nhận trên truyền hình quốc gia Bắc Mỹ, đánh dấu hồi kết cho một chương ngắn ngủi nhưng đáng nhớ của cựu đội trưởng Real Madrid tại Liga MX.

Dù sắp bước sang tuổi 40, Ramos khẳng định thể lực của anh vẫn còn sung mãn và chưa hề nghĩ đến chuyện giải nghệ. Ngược lại, anh tin mình đủ khả năng tiếp tục theo đuổi những thử thách mới ở môi trường cạnh tranh hơn.

Ramos gia nhập Monterrey vào tháng 2 với mục tiêu bổ sung kinh nghiệm và cá tính cho dự án xây dựng bản sắc thi đấu cho Monterrey. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã tạo ra tác động mạnh mẽ cả trong phòng thay đồ lẫn trên sân cỏ. Sau 30 trận chính thức, Ramos ghi 7 bàn và trở thành nhân tố quan trọng ở hàng thủ. Tầm ảnh hưởng của anh cũng giúp Liga MX thu hút thêm sự chú ý từ truyền thông quốc tế.

Theo El Chiringuito, việc chia tay không xuất phát từ vấn đề thể lực hay sự nghi ngờ từ phía CLB, mà chủ yếu đến từ mức lương cao và những điều chỉnh tài chính cho mùa tới. Bản thân Ramos cũng muốn tìm kiếm một bến đỗ mới phù hợp với tham vọng chinh phục danh hiệu.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Sergio Ramos nghĩ lớn

Sergio Ramos nhiều khả năng sẽ chia tay Rayados de Monterrey và rời Liga MX để trở lại châu Âu.

14 giờ trước

Duy Anh

Ramos Sergio Ramos Sergio Ramos Ramos Monterrey Mexico

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

Đọc tiếp

Liverpool muon chieu mo HLV Enrique hinh anh

Liverpool muốn chiêu mộ HLV Enrique

1 giờ trước 06:56 29/11/2025

0

Trong bối cảnh HLV Arne Slot đang đối mặt với áp lực lớn, ban lãnh đạo "The Kop" xác định Luis Enrique làm mục tiêu hàng đầu cho dự án dài hạn.

Laporta va tiet lo gay soc ve Lewandowski, Xavi hinh anh

Laporta và tiết lộ gây sốc về Lewandowski, Xavi

1 giờ trước 06:54 29/11/2025

0

Một chi tiết trong cuốn tiểu sử mới của Lewandowski đang làm dậy sóng: Joan Laporta được cho là thừa nhận rằng việc Xavi rời ghế HLV đã “cứu” tiền đạo người Ba Lan.

Roberto Carlos he lo su that ve Ronaldinho hinh anh

Roberto Carlos hé lộ sự thật về Ronaldinho

1 giờ trước 06:54 29/11/2025

0

Huyền thoại Real Madrid, Roberto Carlos chia sẻ nhiều câu chuyện chưa từng kể, từ đỉnh cao của Ronaldinho cho đến cầu thủ ổn định nhất trong kỷ nguyên Galacticos.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý