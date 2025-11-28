Sergio Ramos nghĩ lớn

Sergio Ramos nhiều khả năng sẽ chia tay Rayados de Monterrey và rời Liga MX để trở lại châu Âu.

Theo El Chiringuito, trung vệ 39 tuổi tin rằng thi đấu ở môi trường gần với bóng đá Tây Ban Nha hơn sẽ giúp anh được HLV Luis de la Fuente cân nhắc gọi lại cho World Cup 2026.

Trong khi nhiều người hâm mộ Mexico kỳ vọng Ramos ở lại thêm một mùa, quyết định của anh lại nghiêng về hướng ngược lại. Cựu sao Real Madrid không có ý định giải nghệ. Anh muốn tiếp tục chơi bóng ở một giải đấu có cường độ cao và phong cách quen thuộc để chứng minh mình vẫn đủ sức góp mặt ở đỉnh cao.

Hai lý do chính được cho là thúc đẩy Ramos đi đến lựa chọn này: đời sống gia đình giữa Mexico và Tây Ban Nha, cùng khát vọng khoác áo ĐTQG Tây Ban Nha thêm lần nữa. Khả năng này không phải viển vông trong suy nghĩ của Ramos. Anh tin rằng thời gian thi đấu đều đặn ở châu Âu có thể tạo ảnh hưởng tích cực đến cơ hội trở lại đội tuyển.

Ramos vắng mặt ở ba giải lớn gần nhất gồm Euro 2020, World Cup 2022 và Euro 2024. Anh không thi đấu cho đội tuyển từ năm 2021. Quyết tâm trở lại là một phần quan trọng trong lựa chọn rời Monterrey.

Nếu rời Mexico, dấu ấn Ramos để lại là rõ rệt. Anh từng ghi bàn tại FIFA Club World Cup 2025 và giữ vững hình ảnh một trung vệ chắc chắn trong màu áo Monterrey. Sự hiện diện của Ramos cũng tạo hiệu ứng lớn về truyền thông và thương mại.

Mọi tín hiệu cho thấy Ramos sẵn sàng trở lại châu Âu. Anh muốn tìm một bến đỗ vừa đủ cạnh tranh để khép lại sự nghiệp bằng những mục tiêu lớn, thay vì một cuộc chia tay lặng lẽ.