Quyết định sai lầm ở trận Barcelona thua PSG

Người hâm mộ Barcelona bức xúc khi Goncalo Ramos ghi bàn quyết định ở phút bù giờ giúp PSG thắng ngược 2-1 tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 2/10.

Pha bóng gây tranh cãi ở bàn thắng của Ramos.

Tài khoản chuyên phân tích công nghệ ArchivoVAR trên nền tảng X cho rằng VAR mắc sai lầm nghiêm trọng. Theo phân tích từ đoạn băng chiếu chậm, khi Achraf Hakimi thực hiện pha chuyền bóng, Ramos đang ở trong tư thế việt vị.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra của VAR chỉ bắt đầu từ thời điểm bóng rời khỏi chân Hakimi, đồng nghĩa khoảnh khắc quan trọng nhất - thực hiện đường chuyền, bị bỏ lỡ. "Nếu áp dụng đúng luật, bàn thắng của Ramos lẽ ra phải bị hủy", tờ Tribuna viết.

Việc ArchivoVAR tung ra bằng chứng lập tức thổi bùng tranh cãi về công tác trọng tài ở các trận cầu đỉnh cao châu Âu. Nhiều CĐV Barcelona và giới phân tích bức xúc cho rằng phán quyết của VAR làm sai lệch kết quả chung cuộc.

Trận đấu trên sân Lluis Companys diễn ra kịch tính. Barcelona sớm vượt lên nhờ công Ferran Torres, nhưng PSG dù thiếu nhiều trụ cột vẫn vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai. Sức ép liên tục cuối cùng được cụ thể hóa bằng cú ra chân lạnh lùng của Ramos ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng nước Pháp.

Thầy trò HLV Luis Enrique trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử các cúp châu Âu thắng 3 trận sân khách liên tiếp trước Barcelona. Ở hai lần trước đó, PSG đều thắng CLB La Liga với cùng tỷ số 4-1 (vào tháng 2/2021 và tháng 4/2024).