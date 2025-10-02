PSG tạo nên lịch sử trước Barcelona

PSG đã tạo nên cột mốc đáng nhớ tại Champions League khi giành chiến thắng 2-1 trước Barcelona trên sân khách ở lượt 2 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 2/10.

Goncalo Ramos giúp PSG thắng Barcelona. Ảnh: Reuters.

Với kết quả này, thầy trò HLV Luis Enrique trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử các cúp châu Âu thắng ba trận sân khách liên tiếp trước Barcelona. Ở hai lần trước đó, PSG đều thắng CLB La Liga với cùng tỷ số 4-1 (vào tháng 2/2021 và tháng 4/2024).

Ở trận đấu rạng sáng 2/10, Ferran Torres giúp Barca vươn lên dẫn trước ở phút 19, nhưng Senny Mayulu và Gonçalo Ramos lần lượt ghi bàn, giúp PSG ngược dòng và giành trọn 3 điểm.

Đáng chú ý, PSG thiếu vắng 4 trụ cột ở trận gặp Barcelona, bao gồm Ousmane Dembele, Desire Doue, Marquinhos và Khvicha Kvaratskhelia. Tuy nhiên, đội khách vẫn thi đấu sòng phẳng và xuất sắc giành chiến thắng.

Phát biểu sau trận, tiền đạo Ramos bày tỏ sự hạnh phúc: “Chúng tôi xứng đáng thắng trận này do chơi tốt hơn Barcelona. Cả đội không hài lòng với những gì đã diễn ra mùa trước, chúng tôi muốn nhiều hơn”.

Với cá nhân HLV Luis Enrique, trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt khi ông trở lại đối đầu CLB cũ. Trước trận, ông không giấu được cảm xúc bồi hồi: “Barcelona là nhà của tôi. Tôi đã gắn bó với CLB nhiều năm trên cả cương vị cầu thủ và HLV. Tôi không có điều gì tiêu cực để nói về nơi này và luôn trân trọng tình cảm người hâm mộ dành cho mình”.

Ở lượt 3, PSG sẽ đối đầu với Bayer Leverkusen vào ngày 22/10, trong khi Barcelona sẽ chạm trán Olympiacos.

