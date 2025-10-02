Màn trình diễn của sao Barcelona khiến fan phẫn nộ

CĐV Barcelona chỉ trích phong độ của Dani Olmo sau thất bại 1-2 trước PSG ở lượt 2 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 2/10.

Olmo gây thất vọng lớn.

Trước PSG, Barcelona khởi đầu thuận lợi khi Ferran Torres ghi bàn mở tỷ số từ pha kiến tạo của Marcus Rashford. Nhiều người hâm mộ tin tưởng đội bóng sẽ giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Tuy nhiên, PSG đã vùng lên mạnh mẽ, gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ và ấn định chiến thắng 2-1 ở những phút cuối trận.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Dani Olmo trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ. Trên mạng xã hội X, không ít tài khoản đã tỏ rõ sự thất vọng. Một CĐV viết: “Hãy bán Olmo ngay lập tức. Quá đủ rồi”. Người khác gay gắt: “Rời khỏi CLB của tôi ngay, Olmo”. Một tài khoản than thở: “Tôi không thể tiếp tục bênh vực anh ta nữa. Đó là mẫu cầu thủ chỉ chơi hay vài trận rồi gây thất vọng”.

Olmo sắm vai hộ công phía sau Torres ở trận gặp PSG. Trong 72 phút trên sân, tiền vệ này không ghi bàn hay kiến tạo, để mất bóng 10 lần và chuyền chính xác chỉ 75%. Anh cũng chỉ tung ra vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích.

Từ đầu mùa, Olmo mới ghi 1 bàn và góp 2 kiến tạo cho Barcelona sau 8 trận trên mọi đấu trường, con số gây thất vọng lớn. Bản hợp đồng trị giá 51 triệu bảng của Barcelona chưa khiến CĐV hài lòng vì những đóng góp ít ỏi trên sân.

Trong bối cảnh Barca vừa nhận thất bại ở Champions League, tương lai và vai trò của Olmo chắc chắn sẽ tiếp tục là đề tài gây tranh cãi trong thời gian tới.

