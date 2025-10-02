Sao PSG dằn mặt Yamal: 'Bớt nói lại, hãy chứng minh'

Goncalo Ramos đáp trả lời khiêu khích từ phía Barcelona sau chiến thắng 2-1 ngay tại Lluis Companys thuộc vòng phân hạng Champions League rạng sáng 2/10.

Ramos ghi bàn quyết định giúp PSG đả bại Barcelona.

Trước trận đấu giữa Barca và PSG, Lamine Yamal tự tin tuyên bố “sẽ chiếu tướng PSG”. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chính Goncalo Ramos mới là người tung đòn kết liễu Barcelona bằng pha lập công ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng thủ đô nước Pháp.

Sau trận, Ramos không ngần ngại mỉa mai: “Chúng tôi là nhà vô địch châu Âu, thế là đủ. Nếu muốn trở thành đội mạnh nhất, hãy chứng minh trên sân, đừng chỉ nói”.

HLV Luis Enrique của PSG cũng nhấn mạnh sự hiệu quả là yếu tố định đoạt kết quả. Ông thừa nhận Barca kiểm soát bóng tốt trong hiệp một, nhưng PSG mới là đội biết tận dụng cơ hội và thể hiện bản lĩnh ở hiệp hai.

Dù thiếu vắng nhiều trụ cột, PSG vẫn đứng vững nhờ tinh thần tập thể và sự tỏa sáng của các cá nhân. Hậu vệ Nuno Mendes khẳng định: “Chúng tôi luôn tin tưởng vào bản thân. Ai được trao cơ hội cũng sẽ chơi hết mình. Đó là sức mạnh của PSG”.

Cầu thủ trẻ Senny Mayulu - tác giả bàn gỡ hòa - chia sẻ: “PSG thắng nhờ niềm tin, nỗ lực và tinh thần chiến đấu”.

Ở trận đấu diễn ra rạng sáng 2/10, Ferran Torres mở tỷ số cho Barcelona ở phút 19, nhưng Mayulu và Ramos lần lượt tỏa sáng, giúp PSG ngược dòng ngoạn mục và giành trọn 3 điểm. Ở lượt tới, PSG sẽ chạm trán Bayer Leverkusen, trong khi Barcelona đối đầu Olympiacos.