U17 Việt Nam thắng liên tiếp

Tối 28/11, U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng 4-0 trước U17 Macau (Trung Quốc) thuộc lượt trận thứ 4 bảng C vòng loại U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam sẽ có trận quyết định với U17 Malaysia ở lượt cuối.

U17 Malaysia thắng 2-1 U17 Singapore ở trận đấu sớm, tạo thêm áp lực cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, U17 Việt Nam nhanh chóng chứng minh đẳng cấp vượt trội, kiểm soát hoàn toàn trận đấu và giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước U17 Macau.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam lập tức áp đặt lối chơi tấn công tốc độ. Phút 9, từ sai lầm phá bóng không dứt khoát của U17 Macau, Đình Vỹ băng xuống dứt điểm chéo góc mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ 12 phút sau, từ quả đá phạt góc của Quý Vương, Mạnh Quân đệm bóng chính xác, nhân đôi cách biệt.

Những phút tiếp theo, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì áp lực. Phút 33, Ngọc Sơn phối hợp ăn ý với Quý Vương trước khi dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 37, Duy Khang tận dụng quả phạt góc bên cánh trái để ghi bàn thứ 4, khép lại hiệp 1 với thế trận hoàn toàn áp đảo cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, HLV Cristiano Roland thử nghiệm các phương án tấn công bên cánh trái. Minh Cương và Duy Khang nhiều lần tạo sóng gió trước khung thành U17 Macau, dù một số cơ hội trôi qua đáng tiếc. Trong khi đó, U17 Macau chỉ có vỏn vẹn một cú sút thiếu chính xác trong hiệp 2 và không thể tạo ra bất ngờ.

Với chiến thắng này, U17 Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu bảng C với 12 điểm tuyệt đối và hiệu số +26, còn U17 Malaysia ở vị trí thứ hai (+20). Phong độ hủy diệt của các cầu thủ trẻ Việt Nam cho thấy họ là ứng viên sáng giá cho tấm vé duy nhất dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 30/11, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Malaysia để quyết định tấm vé vượt qua vòng loại. Đây được coi như trận chung kết của bảng C.

BXH bảng C sau 4 lượt trận.