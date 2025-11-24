Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U17 Việt Nam thắng 14-0

  Thứ hai, 24/11/2025 20:57 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Tối 24/11, U17 Việt Nam hủy diệt U17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 14-0 ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam dễ dàng đè bẹp U17 Quần đảo Bắc Mariana.

Trước đối thủ kém hơn mọi mặt, thầy trò HLV Cristiano Roland chủ động đẩy cao tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Liên tiếp các pha phối hợp trung lộ, đánh biên lẫn gây sức ép tầm cao khiến hàng thủ đội khách hoàn toàn sụp đổ. Chỉ trong 20 phút, Văn Dương lập cú đúp, Mạnh Quân ghi bàn, còn hệ thống pressing của U17 Việt Nam khiến đối thủ gần như không thể đưa bóng qua vạch giữa sân.

Đà áp đảo được duy trì đến hết hiệp một với những pha xử lý mềm mại của Nguyễn Lực, khả năng xâm nhập liên tục của Mạnh Quân và sự tỉnh táo của tuyến hai. Khi tiếng còi tạm nghỉ vang lên, bảng điện tử đã là 6-0 – minh chứng cho thế trận một chiều mà đội chủ nhà tạo ra.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì nhịp tấn công mạnh mẽ. Hoàng Việt ghi dấu bằng pha xử lý gọn ghẽ nâng tỷ số lên 7-0, trước khi Mạnh Cường, Triệu Đình Vỹ, Ngọc Sơn và Quý Vương lần lượt nổ súng. Sự xuất hiện của Lê Trọng Đại Nhân tạo thêm điểm nhấn, với cú đúp trong vòng ba phút sau những pha phối hợp tốc độ cao. Ngọc Sơn ấn định chiến thắng 14-0 ở phút bù giờ bằng pha đá bồi cận thành sau tình huống đá phạt góc.

Tỷ số đậm không gây bất ngờ nếu nhìn vào lịch sử thua đậm kéo dài của Quần đảo Bắc Mariana, nhưng chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng với U17 Việt Nam. Malaysia thắng đối thủ này 13-0 ở lượt mở màn, buộc đoàn quân áo đỏ phải tạo cách biệt tương đương để giữ thế cân bằng hiệu số trước trận đối đầu trực tiếp.

Sau hai trận, cả Việt Nam lẫn Malaysia đều giành trọn 6 điểm và bước vào cuộc đua hiệu số đầy căng thẳng. Hiện U17 Việt Nam tạm thời dẫn đầu với hiệu số +20, trong khi U17 Malaysia xếp thứ hai với hiệu số +14.

Ở các trận còn lại của bảng C, Malaysia nhọc nhàng vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 1-0, U17 Macau (Trung Quốc) hòa U17 Singapore 1-1. Theo quy định, chỉ duy nhất đội đầu bảng mới có tấm vé vượt qua vòng loại.

