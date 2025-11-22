U17 Malaysia thắng đậm 13-0

Tối 22/11, U17 Malaysia thắng hủy diệt U17 Quần đảo Bắc Mariana với tỉ số 13-0 ở trận ra quân thuộc bảng C vòng loại U17 châu Á 2026.

U17 Malaysia thắng với tỉ số 13-0.

Trên sân VFF, U17 Malaysia không cần cầu thủ nhập tịch vẫn có màn chào sân tưng bừng ở vòng loại giải U17 châu Á. Họ cho thấy nền tảng đào tạo nội lực tiến bộ mạnh mẽ, từ thể hình, tốc độ cho đến cách tổ chức tấn công đầy kỷ luật.

Lối chơi của U17 Malaysia gây ấn tượng bởi nhịp độ cao và khả năng chuyển trạng thái sắc bén. Đội bóng áo vàng liên tục pressing tầm cao, cướp bóng ngay phần sân đối phương và trừng phạt các sai lầm bằng những pha dứt điểm đa dạng. Số lượng bàn thắng lớn cho thấy họ không chỉ vượt trội về chất lượng cầu thủ mà còn duy trì sự tập trung và quyết liệt đến tận phút cuối.

Chiến thắng ấy lập tức đặt U17 Malaysia vào vị thế ứng viên nặng ký cho ngôi đầu bảng C. Hiệu số +13 tạo lợi thế lớn trong cuộc đua với U17 Việt Nam – đội cũng thắng thuyết phục U17 Singapore 5-0 trong trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân PVF. Dù trình diễn một lối chơi kiểm soát chặt chẽ và hiện đại, U17 Việt Nam vẫn phải tạm đứng sau Malaysia vì chênh lệch hiệu số quá lớn.

Dẫu vậy, sự vượt trội của Malaysia cũng khiến bảng C hứa hẹn hấp dẫn hơn. Cuộc chạm trán giữa hai đội mạnh nhất của bảng đấu không chỉ là trận phân định ngôi đầu mà còn là bài kiểm tra quan trọng cho quá trình phát triển bóng đá trẻ của cả hai nền bóng đá.

Trận còn lại của bảng C, Hong Kong (Trung Quốc) nhẹ nhàng vượt qua Macau (Trung Quốc) với tỷ số 2-0. Theo quy định, chỉ duy nhất đội đầu bảng mới có tấm vé vượt qua vòng loại.

BXH tạm thời bảng C.