Cảnh tượng gây sốc ở giải U17 World Cup

Trận đấu tại vòng 16 đội của giải U17 World Cup 2025 giữa U17 Nhật Bản và U17 CHDCND Triều Tiên hôm 19/11 diễn ra trong bầu không khí căng thẳng.

U17 Triều Tiên vung nắm đấm về phía U17 Nhật Bản.

Ngay trước giờ bóng lăn, màn bắt tay giữa hai đội làm tăng thêm sự kịch tính. Thay vì bắt tay đối thủ là U17 Nhật Bản, các cầu thủ U17 Triều Tiên lại giơ nắm đấm với thái độ khiêu khích.

Trước đó, khi quốc ca Nhật Bản vang lên, một số cầu thủ U17 Triều Tiên cũng thể hiện thái độ khinh thường rõ ràng.

Về mặt chuyên môn, đây là trận đấu khó khăn nhất của U17 Nhật Bản từ đầu giải. Đội tuyển xứ sở mặt trời mọc mở tỷ số ngay từ hiệp 1, nhưng sang đầu hiệp 2, U17 Triều Tiên nhanh chóng gỡ hòa 1-1.

Trong suốt trận đấu, U17 Nhật Bản phải đối mặt với nhiều tình huống chơi xấu, vào bóng rắn và tiểu xảo từ đối thủ, khiến tinh thần các cầu thủ bị ảnh hưởng.

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số hòa 1-1, hai đội buộc phải bước vào loạt sút 11 m để phân định thắng thua. Tại đây, U17 Nhật Bản thể hiện bản lĩnh vượt trội khi thực hiện thành công cả 5 quả phạt đền, trong khi phía Triều Tiên sút hỏng một lần. Kết quả chung cuộc, U17 Nhật Bản thắng 5-4 ở loạt luân lưu.

Chiến thắng giúp U17 Nhật Bản tiến vào tứ kết, nơi họ sẽ đối đầu U17 Áo vào ngày 21/11. U17 Nhật Bản cũng là đại diện châu Á duy nhất còn sót lại tại giải.

Trong khi đó, U17 Triều Tiên để lại hình ảnh gây tranh cãi sau khi bị loại ngay ở vòng 16 đội.

