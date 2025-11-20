Hôm nay, bốc thăm vòng play-off World Cup 2026

Khi vòng loại World Cup 2026 khép lại, mọi ánh mắt đổ dồn về lễ bốc thăm vòng play-off với những tấm vé vớt cuối cùng sẽ được xác định.

Với việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội, cơ hội tham dự giải trở nên rộng mở hơn bao giờ hết cho nhiều quốc gia. Tính đến hiện tại, 42 đội tuyển chính thức giành vé đến Mỹ, Canada và Mexico.

Một điểm nhấn lịch sử là Scotland trở lại World Cup sau 28 năm nhờ chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch. Ngoài ra, 4 đội lần đầu góp mặt như Cape Verde, Jordan, Curacao và Uzbekistan cũng trải nghiệm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, 6 suất cuối chưa tìm được chủ nhân, biến vòng play-off trở thành cửa sinh tử với những đội lỡ cơ hội trực tiếp. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra lúc 18h50 ngày 20/11/2025 (giờ Việt Nam) tại trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ, quyết định con đường sống cho các đội ở vòng đấu căng thẳng bậc nhất.

Ở UEFA, vòng play-off áp dụng thể thức loại trực tiếp một trận với 16 đội chia thành 4 nhánh. Mỗi nhánh sẽ có bán kết và chung kết để chọn ra 4 tấm vé cuối cùng. Những cái tên đáng chú ý gồm Italy, Ukraine, Ba Lan, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, Xứ Wales, Bosnia & Herzegovina, cùng các đội lọt vào top BXH Nations League như Romania, Thụy Điển, Bắc Ireland và Bắc Macedonia.

Trong khi đó, play-off liên lục địa hứa hẹn cuộc chiến khốc liệt không kém. 6 đội đại diện các châu lục gồm Bolivia, Iraq, Jamaica, New Caledonia, Suriname và CHDC Congo cạnh tranh 2 tấm vé cuối cùng.

6 đội chia thành 2 nhánh, mỗi nhánh 3 đội. Hai đội hạt giống số 1 vào thẳng chung kết gồm Iraq và CHDC Congo, trong khi 4 đội còn lại bốc thăm đá bán kết một lượt. Đội thắng chung kết mỗi nhánh sẽ giành một trong hai tấm vé cuối cùng dự World Cup 2026.

Sau khi xác định đủ 48 đội, lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Washington D.C., Mỹ, ngày 5/12/2025.

