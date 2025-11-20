Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hojlund gây tranh cãi

  • Thứ năm, 20/11/2025 06:12 (GMT+7)
  • 06:12 20/11/2025

Rasmus Hojlund khiến CĐV Đan Mạch tức giận sau trận thua Scotland 2-4 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm 19/11.

Hojlund chúc mừng Scotland sau thất bại của Đan Mạch.

Sau trận, Scott McTominay đăng ảnh ăn mừng kèm dòng chữ: "World Cup ơi, Scotland tới đây". Ngay lập tức, nhiều đồng đội cũ ở MU để lại lời chúc mừng, trong đó có Alejandro Garnacho và Harry Maguire.

Hojlund ghi bàn cho Đan Mạch trong trận thua này. Anh cũng để lại bình luận: "Chúc mừng anh bạn. Làm tốt lắm". Và chính động thái này khiến một bộ phận CĐV Đan Mạch nổi giận.

Một người viết: "Gã này không nghiêm túc". Người khác mỉa mai: "Ông thua mà còn đi chúc mừng", "Đội nhà thua đó Hojlund", "Sao lại chúc mừng đội bóng vừa đánh bại mình thế?", "Hojlund nên bị loại khỏi tuyển".

Tuy nhiên, đa số người hâm mộ lại đánh giá cao thái độ của Hojlund. Nhiều ý kiến khen anh "quá đẳng cấp", thể hiện tinh thần thể thao đúng mực như: "Chúc may mắn ở vòng play-off. Cậu đã cống hiến hết mình tối nay", "Tinh thần thể thao đúng nghĩa".

Đan Mạch còn cơ hội giành vé đến World Cup thông qua vòng play-off vào tháng 3 tới. Hojlund, dù nhận chỉ trích, vẫn được khen ngợi vì sự chuyên nghiệp và thái độ thi đấu không khoan nhượng trên sân.

McTominay viết lại lịch sử Scotland

Hampden Park từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc lớn, nhưng cú móc bóng của Scott McTominay vào lưới Đan Mạch rạng sáng 19/11 mang ý nghĩa vượt xa một bàn thắng đẹp.

09:31 19/11/2025

Siêu phẩm móc bóng 'điên rồ' của McTominay

Tiền vệ Scott McTominay tái hiện siêu phẩm móc bóng tương tự Cristiano Ronaldo, đưa Scotland trở lại World Cup sau 28 năm chờ đợi.

06:10 19/11/2025

McTominay tiến cử cầu thủ MU cho Napoli

Scott McTominay thúc giục HLV Antonio Conte chiêu mộ Kobbie Mainoo ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

11:00 9/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Hojlund gây phẫn nộ Hojlund MU Đan Mạch

Đọc tiếp

Do tan bao cua mon the thao moi khai sinh hinh anh

Độ tàn bạo của môn thể thao mới khai sinh

1 giờ trước 19:30 21/11/2025

0

Australia vừa khai sinh môn thể thao mới có tên "Runnation" và chỉ trong vài giờ, đoạn video ghi lại những màn đối đầu đầu tiên thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

HLV Thach Bao Khanh nghi PVF-CAND? hinh anh

HLV Thạch Bảo Khanh nghỉ PVF-CAND?

2 giờ trước 19:15 21/11/2025

0

HLV Thạch Bảo Khanh nhiều khả năng rời ghế nóng PVF-CAND khi V.League 2025/26 chưa đi được nửa chặng đường.

Ramos gio ra sao hinh anh

Ramos giờ ra sao

2 giờ trước 19:00 21/11/2025

0

Trung vệ Sergio Ramos chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Monterrey khi sắp bước sang tuổi 40.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý