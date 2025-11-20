Hojlund gây tranh cãi

Rasmus Hojlund khiến CĐV Đan Mạch tức giận sau trận thua Scotland 2-4 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm 19/11.

Hojlund chúc mừng Scotland sau thất bại của Đan Mạch.

Sau trận, Scott McTominay đăng ảnh ăn mừng kèm dòng chữ: "World Cup ơi, Scotland tới đây". Ngay lập tức, nhiều đồng đội cũ ở MU để lại lời chúc mừng, trong đó có Alejandro Garnacho và Harry Maguire.

Hojlund ghi bàn cho Đan Mạch trong trận thua này. Anh cũng để lại bình luận: "Chúc mừng anh bạn. Làm tốt lắm". Và chính động thái này khiến một bộ phận CĐV Đan Mạch nổi giận.

Một người viết: "Gã này không nghiêm túc". Người khác mỉa mai: "Ông thua mà còn đi chúc mừng", "Đội nhà thua đó Hojlund", "Sao lại chúc mừng đội bóng vừa đánh bại mình thế?", "Hojlund nên bị loại khỏi tuyển".

Tuy nhiên, đa số người hâm mộ lại đánh giá cao thái độ của Hojlund. Nhiều ý kiến khen anh "quá đẳng cấp", thể hiện tinh thần thể thao đúng mực như: "Chúc may mắn ở vòng play-off. Cậu đã cống hiến hết mình tối nay", "Tinh thần thể thao đúng nghĩa".

Đan Mạch còn cơ hội giành vé đến World Cup thông qua vòng play-off vào tháng 3 tới. Hojlund, dù nhận chỉ trích, vẫn được khen ngợi vì sự chuyên nghiệp và thái độ thi đấu không khoan nhượng trên sân.