Hakimi đi vào lịch sử

Achraf Hakimi viết nên trang sử mới cho bóng đá châu Phi khi trở thành hậu vệ đầu tiên giành giải thưởng Cầu thủ hay nhất châu Phi.

Hakimi là hậu vệ đầu tiên thắng giải của CAF.

Achraf Hakimi viết lại lịch sử theo cách không thể ấn tượng hơn. Từ năm 1992, danh hiệu “Cầu thủ châu Phi hay nhất năm” gần như là sân chơi riêng của tiền đạo và tiền vệ. Nhưng ở mùa 2024/25, một hậu vệ lần đầu tiên bước lên đỉnh, và đó là Hakimi.

Tại Rabat, trong khoảnh khắc vừa kiêu hãnh vừa đầy cảm xúc, ngôi sao Morocco chống nạng tiến lên sân khấu để nhận giải từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch CAF Patrice Motsepe. Hình ảnh anh khẽ nhảy lò cò vài bước để tránh gây áp lực lên đôi chân chấn thương khiến cả khán phòng lặng đi, một biểu tượng cho tinh thần bền bỉ của bóng đá châu Phi.

“Giải thưởng này không chỉ dành cho tôi, mà cho tất cả đàn ông và phụ nữ mạnh mẽ ở châu Phi, những người nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ”, Hakimi nói. Đó không phải lời khiêm tốn theo lối mòn, mà là tuyên ngôn về hành trình vượt giới hạn của cả một thế hệ cầu thủ đến từ lục địa đen.

Mùa 2024/25 là mùa giải Hakimi đạt đến tầm vóc mới. Anh góp phần quan trọng trong cú ăn ba lịch sử của PSG với 11 bàn thắng, 16 kiến tạo, đồng thời có tên trong đội hình tiêu biểu của FIFPro và Champions League. Những con số ấy không chỉ phản ánh một hậu vệ giỏi tấn công, mà là một mắt xích quyết định trong cỗ máy chiến thắng.

Chiến thắng của Hakimi vì thế vượt xa ý nghĩa của một giải thưởng cá nhân. Nó xác nhận vai trò ngày càng lớn của hậu vệ trong bóng đá hiện đại, những người không chỉ phòng ngự, mà còn mang lại nhịp tấn công, mở ra giải pháp chiến thuật và định hình phong cách của cả đội bóng.

Hakimi không chỉ phá vỡ một định kiến tồn tại hơn ba thập kỷ. Anh mở ra một chương mới, nơi hậu vệ hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng của bóng đá đỉnh cao.

Chiêu trò láu cá ở trận PSG thắng Barcelona Hôm 2/10, Achraf Hakimi ngăn cản pha ném biên nhanh của Alejandro Balde bên phía Barcelona, trong trận PSG thắng 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.