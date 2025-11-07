PSG vung tiền mua người thay Hakimi

PSG lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ phải Daniel Munoz của Crystal Palace, sau khi Achraf Hakimi và Nuno Mendes cùng lúc dính chấn thương.

Munoz đang là một trong những hậu vệ ấn tượng nhất Premier League mùa này.

Thị trường chuyển nhượng mùa đông 2025 đang nóng lên với thông tin PSG dự kiến "chen ngang" Barcelona trong kế hoạch chiêu mộ hậu vệ phải Daniel Munoz của Crystal Palace. Chấn thương mới nhất của hai hậu vệ Mendes và Hakimi buộc nhà vô địch Ligue 1 phải hành động khẩn cấp, tìm kiếm một tân binh có thể chơi tốt ở hai cánh.

Munoz, 29 tuổi, là một trong những hậu vệ phải ấn tượng nhất Premier League mùa này. Sau khi gia nhập Crystal Palace từ Genk hồi tháng 1/2024 với giá 10 triệu euro, anh nhanh chóng trở thành trụ cột, góp công lớn vào chức vô địch FA Cup mùa trước.

Với hợp đồng kéo dài đến hè 2028, Palace có lợi thế lớn, nhưng các nguồn tin từ Pháp cho biết CLB Anh sẵn sàng đàm phán nếu mức phí khoảng 40 triệu euro được đáp ứng.

Barcelona, dưới thời HLV Hansi Flick, theo đuổi Munoz từ hè 2025 như một lựa chọn lý tưởng để bổ sung cho Jules Kounde – người thường xuyên được đẩy lên trung vệ. Tuy nhiên, chấn thương nặng của Hakimi ở trận thua Bayern 1-2 đã thay đổi cục diện.

PSG, với ngân sách dồi dào từ chủ Qatar, giờ đây coi Munoz là "giải pháp khẩn cấp" để tránh lặp lại kịch bản phụ thuộc quá mức vào ngôi sao người Morocco. HLV Luis Enrique rất ấn tượng với khả năng tấn công của Munoz khi ghi 1 bàn và kiến tạo 3 lần chỉ trong 10 trận Premier League mùa này.

Điều này khiến Barcelona rơi vào thế bất lợi, khi họ khó đọ tài chính với PSG. Palace, dù không muốn bán trụ cột, cũng khó lòng từ chối nếu lời chào vượt mốc 40 triệu euro, đặc biệt khi Munoz không có điều khoản giải phóng hợp đồng.