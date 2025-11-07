Tỷ phú Ratcliffe gây phẫn nộ

Rạng sáng 7/11, Nice để thua Freiburg 1-3 ở lượt thứ 4 vòng phân hạng Europa League, qua đó nối dài chuỗi trận bê bết.

Dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe, Nice đang trải qua một trong những khởi đầu tệ hại trong lịch sử đội bóng.

Bàn thắng mở tỷ số ở phút 25 của Carlos hóa ra lại mở màn cho đêm thi đấu đáng quên của chủ nhà Nice, khi Freiburg sau đó dễ dàng ghi ba bàn nhờ các pha tấn công sắc nét và tận dụng triệt để sai lầm hàng thủ. Kết quả này khiến Nice tiếp tục đứng áp chót bảng xếp hạng Europa League mùa này với 0 điểm sau 4 vòng, gần như chắc chắn dừng bước từ vòng phân hạng.

Nỗi thất vọng của người hâm mộ OGC Nice đã lên đến đỉnh điểm sau trận thua 1-3 trước Freiburg, trận thua thứ tư liên tiếp tại Europa League và cũng là trận thứ 16 liên tiếp CLB không biết mùi chiến thắng ở đấu trường châu Âu.

Nhiều CĐV Nice công kích cách điều hành của tỷ phú Ratcliffe và INEOS, sau khi CLB Ligue 1 trải qua khởi đầu tệ hại từ đầu mùa giải.

Trên khán đài Allianz Riviera và các diễn đàn mạng xã hội, hàng trăm CĐV đã đồng loạt chỉ trích ban lãnh đạo, đặc biệt là tỷ phú Ratcliffe. Nhiều băng rôn được giăng lên với dòng chữ: “Ratcliffe và INEOS nên cút đi– 16 trận, 0 chiến thắng, đủ chưa?” và “Chúng tôi xứng đáng hơn thế này!”

Một CĐV lâu năm chia sẻ: “Chủ tịch nói mùa này sẽ khác, nhưng khác ở chỗ tệ hơn! Đầu tư nửa vời, bán cầu thủ hay, mua về những người không đủ tầm. 16 trận không thắng châu Âu là kỷ lục đáng xấu hổ.”

Áp lực càng tăng khi Nice từng vào tứ kết Conference League mùa 2021/22 dưới thời Christophe Galtier, nhưng từ đó đến nay, đội bóng chỉ toàn thất bại ở các cúp châu Âu dưới sự dẫn dắt của nhiều HLV khác nhau.

Dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe, Nice đang trải qua một trong những khởi đầu tệ hại trong lịch sử đội bóng. Người hâm mộ cho rằng chính sách chuyển nhượng thiếu chiều sâu và chiến lược dài hạn của ban lãnh đạo là nguyên nhân chính.