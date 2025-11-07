Crystal Palace tạo cột mốc lịch sử ở cúp châu Âu

Rạng sáng 7/11, Crystal Palace đánh bại AZ 3-1 ở lượt thứ 3 vòng phân hạng Conference League, qua đó giành chiến thắng đầu tiên ở cúp châu Âu trên sân nhà.

Sau thất bại gây sốc trước AEK Larnaca, Crystal Palace có màn trình diễn thuyết phục khi tiếp đón AZ, đối thủ đến từ Hà Lan được đánh giá khá cao. "Đại bàng xanh" chi cầm bóng 35% nhưng có đến 21 lần dứt điểm, gấp hơn 2 lần AZ và thu về 3 bàn thắng chỉ trong chưa đầy một giờ bóng lăn.

Phút 22, Maxence Lacroix mở tỷ số cho chủ nhà bằng một cú dứt điểm chéo góc sau tình huống lộn xộn. Đến phút bù giờ 45+4, Ismaila Sarr đánh đầu tung lưới đội khách, nhân đôi cách biệt. Crystal Palace lẽ ra đã có thể sớm định đoạt trận đấu, nếu Jean Mateta không đá hỏng phạt đền.

Đầu hiệp hai, AZ có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 nhưng ngay phút 57, Sarr chạy chỗ, dứt điểm lạnh lùng, tái lập cách biệt 2 bàn. Tiền vệ người Senegal thăng hoa ở mùa giải năm nay với 8 bàn thắng trên mọi đấu trường, con số còn nhiều hơn hàng loạt ngôi sao tấn công đẳng cấp thế giới như Mohamed Salah hay Vinicius (cùng 5 bàn).

Với 3 điểm có được, đội chủ sân Selhurst đứng thứ 9 với 6 điểm, bằng Fiorentina nhưng xếp sau về chỉ số phụ. Trong khi đó, AZ đứng thứ 27 sau trận thua thứ 2 trong 3 vòng. Ở lượt tiếp theo, Crystal Palace sẽ chạm trán Strasbourg, trong khi AZ đối đầu CLB tí hon Shelbourne.