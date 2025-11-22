Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U17 Việt Nam hủy diệt Singapore ở trận ra quân

  • Thứ bảy, 22/11/2025 21:00 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Tối 22/11, U17 Việt Nam thắng đậm 6-0 trước U17 Singapore ở trận ra quân bảng C, vòng loại U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam đánh bại U17 Singapore ở lượt trận đầu tiên của bảng C. Ảnh: Hồng Phượng.

6 bàn thắng của U17 Việt Nam lần lượt được ghi do công của Đại Nhân, Sỹ Bách, Minh Thủy, Nguyễn Lực và cúp đúp của Mạnh Quân.

Ngay từ những phút đầu, học trò của HLV Cristiano Roland áp đặt lối chơi pressing tầm cao, chiếm lĩnh không gian ở khu trung tuyến và liên tục tạo ra áp lực lên hàng thủ Singapore. Các pha phối hợp nhỏ ở cự ly ngắn được triển khai nhịp nhàng, cho thấy sự khác biệt rõ rệt về trình độ tổ chức lối chơi. U17 Việt Nam không cần tấn công ồ ạt nhưng mỗi pha lên bóng đều có chủ đích, với tốc độ, tính liên kết và sự hiệu quả cao.

6 bàn thắng chỉ là phần nổi của thế trận vượt trội ấy. Bàn mở tỷ số đến từ pha đột phá buộc đối phương phải phạm lỗi, nhưng quan trọng hơn là cách U17 Việt Nam duy trì sự chủ động không ngừng nghỉ. Bàn thứ hai và thứ ba trong hiệp một đều đến từ các pha ban bật và khai thác khoảng trống ở tốc độ cao, cho thấy khả năng chuyển trạng thái cực kỳ sắc nét.

Sau giờ nghỉ, U17 Việt Nam không giảm nhiệt. Đội tiếp tục kiểm soát bóng vượt trội, triển khai nhiều mảng miếng tấn công hiện đại, đặc biệt ở các pha cố định. Bàn thắng thứ tư từ cú dứt điểm của Nguyễn Lực là trường hợp điển hình. Nó đến từ một pha dàn xếp đá phạt có nét, được thực hiện bài bản và tốc độ. Còn bàn thắng thứ 6 đến từ pha phối hợp có ý đồ của các cầu thủ áo trắng.

Trước sức ép của U17 Việt Nam, U17 Singapore vỡ trận hoàn toàn và chỉ có đúng một cơ hội đáng chú ý sau sai sót của hàng thủ Việt Nam ở phút 59, nhưng cũng không thể vượt qua thủ môn Xuân Hòa. Trận đấu khép lại với tỉ số 6-0 nghiêng về U17 Việt Nam.

Trận đấu cùng giờ, U17 Malaysia đánh bại U17 Quần đảo Bắc Mariana với tỉ số 13-0. Với kết quả này, U17 Malaysia dẫn đầu bảng C, trong khi U17 Việt Nam xếp ở vị trí thứ 2. Chỉ đội đầu bảng mới có vé giành quyền vào VCK U17 châu Á 2026.

U17 Viet Nam anh 1

BXH tạm thời bảng C.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

