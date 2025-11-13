Vóc dáng ấn tượng của con trai Marcelo

Hình ảnh Enzo Alves – con trai của huyền thoại Marcelo, đứng trên sân với tấm băng đội trưởng U17 Tây Ban Nha khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Enzo là thủ lĩnh U17 Tây Ban Nha.

Mới 16 tuổi, Enzo là thủ lĩnh của đội trẻ Tây Ban Nha, góp công trong chiến thắng 4-0 trước Đan Mạch và 3-0 trước Andorra thuộc vòng loại U17 châu Âu.

Tiền đạo thuộc lò đào tạo Real Madrid hiện ghi hai bàn cho U17 Tây Ban Nha và được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất thế hệ mới của "La Furia Roja".

Ở tuổi 16, cậu bé trông cao lớn, sở hữu cơ bắp săn chắc, dáng vẻ mạnh mẽ. Con trai Marcelo dẫn dắt đồng đội ra sân với phong thái cực kỳ tự tin.

Điều thú vị là dù sinh ra và trưởng thành ở Tây Ban Nha, Enzo có thể khoác áo Brazil – quê hương của cha– trong tương lai. Theo quy định của FIFA, cầu thủ chưa thi đấu quá 3 trận chính thức ở cấp độ tuyển quốc gia trước 21 tuổi vẫn có quyền đổi quốc tịch thi đấu.

Marcelo – từng mang băng đội trưởng Brazil tại World Cup 2018, có thể tự hào khi thấy con trai tiếp nối truyền thống gia đình. Trong khi anh cùng Real Madrid giành 6 La Liga, 5 Champions League và hàng loạt danh hiệu khác, Enzo đang dần khẳng định mình trong màu áo đội trẻ Tây Ban Nha.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ không giấu nổi sự phấn khích với loạt bình luận: "Di sản vẫn đang tiếp nối, thế hệ mới đang trỗi dậy", "Cậu bé này sẵn sàng viết tiếp chương của Marcelo", "Tương lai bóng đá đang nằm ở đây".

Dù chọn Brazil hay Tây Ban Nha, rõ ràng Enzo đang được định sẵn cho một hành trình đầy hứa hẹn mang theo bóng dáng của người cha huyền thoại năm nào.