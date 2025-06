Santos ra phán quyết tương lai Neymar

Trước những đồn đoán về tương lai của cầu thủ 33 tuổi, Chủ tịch Teixeira cho biết trên Radio Bandeirantes: "Chúng tôi đang nói chuyện với đội ngũ của Neymar. Đây là một bước tiến, chúng tôi đang đạt được nhiều tiến triển trong các cuộc đàm phán và rất gần với một thỏa thuận mới để Neymar có thể ở lại thêm một thời gian nữa".

Tương lai của Neymar trở thành chủ đề nóng khi cha của anh xác nhận có các cuộc đàm phán với những CLB tham dự UEFA Champions League. Trước đó, có thông tin cho rằng ngôi sao Brazil muốn trở lại châu Âu khi hợp đồng ngắn hạn với Santos kết thúc.

Chủ tịch Teixeira cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng điều này sẽ diễn ra nhanh chóng nhất có thể. Tuy nhiên, không thể vội vàng. Nếu Neymar không gia hạn, điều đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ không ra sân ở những trận kế tiếp. Điều đó không đúng. Chúng tôi không cần Neymar phải thi đấu ngay lúc này. Tôi rất hy vọng vào một kết quả thuận lợi".

Theo Globo Esporte, Neymar bày tỏ sự thất vọng với môi trường thi đấu và quản lý tại Santos kể từ khi tái hợp cùng đội bóng này vào tháng 1. Hiện tại, Santos chỉ xếp trên nhóm "cầm đèn đỏ" tại giải VĐQG Brazil nhờ chỉ số phụ. Những chấn thương liên tục của Neymar cũng làm gia tăng căng thẳng giữa anh với ban huấn luyện đội bóng.

Hợp đồng hiện tại của Neymar với Santos sẽ hết hạn vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, với những dấu hiệu bất mãn, khả năng anh tiếp tục gắn bó cùng đội bóng quê nhà đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.