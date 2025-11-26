Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

U17 Việt Nam thắng trận thứ 3 liên tiếp

  • Thứ tư, 26/11/2025 20:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 26/11, U17 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U17 Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 2-0 để tiếp tục đứng đầu bảng C vòng loại U17 Asian Cup 2026.

U17 Việt Nam giành trọn 3 điểm trước Hong Kong (Trung Quốc).

Chiến thắng giúp "Những chiến binh trẻ sao vàng" giữ vững ngôi đầu bảng C với 9 điểm tuyệt đối, nối dài chuỗi bất bại từ đầu giải và chưa để thua bàn nào. Thủ môn Pui Chun của U17 Hong Kong (Trung Quốc) nhiều lần cứu thua xuất sắc, nhưng không thể giúp đội nhà tránh một thất bại.

Trận đấu diễn ra với thế trận áp đảo hoàn toàn của đội chủ nhà. Ngay từ phút thứ 10, Minh Thủy mở tỷ số với siêu phẩm nã đại bác chân trái, tạo bước ngoặt về tinh thần cho U17 Việt Nam. Dù vậy, U17 Việt Nam gặp khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của đối thủ trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, Mạnh Quân nhân đôi cách biệt bằng pha băng vào dứt điểm cận thành từ đường tạt chuẩn xác của đồng đội, ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 70. Trong khi đó, U17 Hong Kong (Trung Quốc) thi đấu bế tắc và chỉ tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Malaysia đè bẹp U17 Macao (Trung Quốc) 5-0 để bám sát U17 Việt Nam. Sau 3 lượt trận, U17 Việt Nam đứng đầu khi ghi tới 22 bàn và chưa để thủng lưới, còn U17 Malaysia xếp sau với hiệu số +19.

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 28/11, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Macao (Trung Quốc), U17 Malaysia gặp U17 Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) gặp U17 Quần đảo Bắc Mariana.

U17 Viet Nam anh 1

BXH bảng C sau 3 lượt trận.

U17 Việt Nam thắng 14-0

Tối 24/11, U17 Việt Nam hủy diệt U17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 14-0 ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U17 châu Á 2026.

20:57 24/11/2025

U17 Malaysia thắng đậm 13-0

Tối 22/11, U17 Malaysia thắng hủy diệt U17 Quần đảo Bắc Mariana với tỉ số 13-0 ở trận ra quân thuộc bảng C vòng loại U17 châu Á 2026.

21:21 22/11/2025

U17 Việt Nam hủy diệt Singapore ở trận ra quân

Tối 22/11, U17 Việt Nam thắng đậm 6-0 trước U17 Singapore ở trận ra quân bảng C, vòng loại U17 châu Á 2026.

21:00 22/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Duy Luân

U17 Việt Nam U17 Việt Nam

    Đọc tiếp

    Cai cui dau cua Lamine Yamal hinh anh

    Cái cúi đầu của Lamine Yamal

    2 giờ trước 21:00 26/11/2025

    0

    Stamford Bridge chứng kiến phiên bản tệ nhất của Lamine Yamal mùa này khi tài năng 18 tuổi hoàn toàn bị Marc Cucurella khóa chặt.

    HLV Mauro: 'Nam Dinh da nghien cuu ky Ratchaburi' hinh anh

    HLV Mauro: 'Nam Định đã nghiên cứu kỹ Ratchaburi'

    3 giờ trước 20:44 26/11/2025

    0

    HLV Mauro cho biết ông và các học trò nghiên cứu rất kỹ đại diện Thái Lan cho cuộc tái đấu giữa hai đội thuộc lượt thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý