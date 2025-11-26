U17 Việt Nam thắng trận thứ 3 liên tiếp

Tối 26/11, U17 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U17 Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 2-0 để tiếp tục đứng đầu bảng C vòng loại U17 Asian Cup 2026.

U17 Việt Nam giành trọn 3 điểm trước Hong Kong (Trung Quốc).

Chiến thắng giúp "Những chiến binh trẻ sao vàng" giữ vững ngôi đầu bảng C với 9 điểm tuyệt đối, nối dài chuỗi bất bại từ đầu giải và chưa để thua bàn nào. Thủ môn Pui Chun của U17 Hong Kong (Trung Quốc) nhiều lần cứu thua xuất sắc, nhưng không thể giúp đội nhà tránh một thất bại.

Trận đấu diễn ra với thế trận áp đảo hoàn toàn của đội chủ nhà. Ngay từ phút thứ 10, Minh Thủy mở tỷ số với siêu phẩm nã đại bác chân trái, tạo bước ngoặt về tinh thần cho U17 Việt Nam. Dù vậy, U17 Việt Nam gặp khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của đối thủ trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, Mạnh Quân nhân đôi cách biệt bằng pha băng vào dứt điểm cận thành từ đường tạt chuẩn xác của đồng đội, ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 70. Trong khi đó, U17 Hong Kong (Trung Quốc) thi đấu bế tắc và chỉ tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Malaysia đè bẹp U17 Macao (Trung Quốc) 5-0 để bám sát U17 Việt Nam. Sau 3 lượt trận, U17 Việt Nam đứng đầu khi ghi tới 22 bàn và chưa để thủng lưới, còn U17 Malaysia xếp sau với hiệu số +19.

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 28/11, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Macao (Trung Quốc), U17 Malaysia gặp U17 Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) gặp U17 Quần đảo Bắc Mariana.

BXH bảng C sau 3 lượt trận.