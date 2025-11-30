Bóng đá Thái Lan ngược dòng ngoạn mục

Tối 30/11, U17 Thái Lan vượt qua vòng loại U17 châu Á 2026 theo cách nghẹt thở nhất có thể khi đánh bại U17 Kuwait 3-0 để giành ngôi nhất bảng F.

U17 Thái Lan xuất sắc đi tiếp dù gặp bất lợi ở lượt cuối.

Một kịch bản tưởng chừng chỉ tồn tại trên lý thuyết hóa thành hiện thực trong ngày "Voi chiến" đứng dậy mạnh mẽ sau cú ngã đau ở lượt trận áp chót.

Trước lượt cuối, tình thế của U17 Thái Lan gần như tuyệt vọng. Hôm 28/11, đội bóng trẻ xứ chùa vàng gây thất vọng khi thua sốc 2-3 trước U17 Turkmenistan trên sân nhà. Thi đấu chệch choạc và đánh rơi ngôi đầu vào tay Kuwait, Thái Lan rơi xuống tận vị trí thứ 3 với chỉ 6 điểm. Từ đội sáng cửa nhất bảng, họ đối mặt viễn cảnh bị loại sớm.

Tình thế buộc U17 Thái Lan phải làm điều không tưởng là thắng Kuwait – đội dẫn đầu với 9 điểm và hiệu số vượt trội, đồng thời trông chờ Turkmenistan không thể đánh bại Mông Cổ. Đó là bài toán mà phần lớn giới chuyên môn đánh giá là bất khả thi.

Thế nhưng tối 30/11, đội chủ nhà bước ra sân với tinh thần hoàn toàn khác. U17 Thái Lan chơi tấn công chủ động, tốc độ và quyết đoán hơn hẳn trận thua trước Turkmenistan. Những bàn thắng liên tiếp giúp họ khép lại trận đấu với tỷ số 3-0, tạo áp lực khổng lồ lên đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Cùng thời điểm, Turkmenistan thắng đậm Mông Cổ 6-2 nhưng không đủ để vượt Thái Lan do kém hiệu số 2 bàn. Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, "Voi chiến" trở thành đội nhất bảng F, hoàn tất hành trình vòng loại bằng cú lội ngược dòng ngoạn mục. Từ bờ vực bị loại, U17 Thái Lan tự cứu mình đúng lúc để góp mặt ở VCK U17 châu Á 2026.

U17 Thái Lan lách qua khe cửa hẹp.