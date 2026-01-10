Tương lai Rashford đảo chiều

Thay vì trả Marcus Rashford trở lại MU, Barcelona đang xem xét phương án mua đứt tuyển thủ người Anh sau khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Barcelona cân nhắc giữ chân Rashford. Ảnh: Reuters.

Theo Sport, Barca hiện nắm trong tay quyền mua đứt Rashford với mức phí khoảng 30 triệu euro. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ chỉ được đưa ra vào giai đoạn sau của mùa giải, khi CLB có cái nhìn toàn diện hơn về phong độ của cầu thủ cũng như tình hình tài chính.

Thời gian qua, Rashford tạo được ấn tượng tích cực và nhanh chóng thuyết phục ban huấn luyện Barcelona nhờ phong độ ổn định cùng khả năng thích nghi ấn tượng với triết lý của HLV Hansi Flick. Chân sút sinh năm 1997 ra sân 23 trận chính thức, ghi 7 bàn thắng và đóng góp 9 pha kiến tạo, những con số cho thấy tầm ảnh hưởng rõ rệt của anh lên hàng công Barca.

Không chỉ nổi bật về mặt thống kê, Rashford còn mang đến sự đột biến và tốc độ trong các tình huống tấn công. Anh có thể đá chính hoặc trở thành quân bài chiến lược khi vào sân từ ghế dự bị, qua đó mang lại nhiều phương án chiến thuật cho HLV Flick.

Đáng chú ý, Rashford từng chỉ được xem là phương án thay thế cho những mục tiêu hàng đầu như Luis Díaz hay Nico Williams trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thế nhưng, với những gì đã thể hiện, lựa chọn này đang được đánh giá là cực kỳ đúng đắn.

Sự đa năng của Rashford, khi có thể chơi dạt cánh trái lẫn bó vào trung lộ, càng trở nên giá trị trong bối cảnh tương lai của Robert Lewandowski vẫn còn bỏ ngỏ. Điều đó khiến tiền đạo người Anh ngày càng trở thành nhân tố chiến lược trong kế hoạch dài hạn của Barcelona.

