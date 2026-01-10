Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Cô giáo MMA' Việt Nam hạ knock-out đối thủ Thái Lan trong 90 giây

  • Thứ bảy, 10/1/2026 09:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

MMA Việt Nam gây tiếng vang tại đấu trường châu lục khi nữ võ sĩ Lò Thị Phung thắng thuyết phục trước đại diện Thái Lan Suksamran Thanyaret ở tứ kết giải vô địch MMA châu Á 2026.

Thai Lan anh 1

Lò Thị Phung đè ngửa võ sĩ Thái Lan ra sàn.

Tối 9/1, cuộc so tài thuộc hạng cân 49 kg nữ khép lại chỉ sau chưa đầy 90 giây với phần thắng TKO cho võ sĩ Việt Nam. Chiến thắng nhanh gọn giúp Lò Thị Phung chắc chắn có huy chương đồng và chờ trận tranh bán kết.

Từ những giây đầu tiên, Lò Thị Phung cho thấy sự chủ động và tự tin vượt trội. Cô áp sát, đẩy đối thủ vào thế phòng ngự và kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Suksamran Thanyaret sau đó phản kháng và khống chế Lò Thị Phung trên sàn, song võ sĩ Việt Nam vẫn bình tĩnh thoát ra.

Ngay thời điểm hóa giải đòn khống chế của đối thủ, Lò Thị Phung dùng chân quật ngã đối thủ nằm ngửa trên sàn và chiếm lại vị trí thuận lợi. Cô lập tức tung ra loạt đòn dồn dập vào mặt Thanyaret. Trọng tài phải can thiệp và xử thắng cho võ sĩ Việt Nam.

Cá nhân Lò Thị Phung từng là cô giáo mầm non nhưng rẽ hướng trở thành võ sĩ, được gọi là "nữ hoàng knock-out". Bên cạnh thi đấu, cô vẫn dành thời gian dạy học cho các em nhỏ khuyết tật.

Giải vô địch MMA châu Á 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 11/1 tại thành phố Lô Châu (Trung Quốc), quy tụ nhiều võ sĩ hàng đầu khu vực. Đội tuyển MMA Việt Nam góp mặt với 10 đại diện, vừa hướng đến mục tiêu thành tích, vừa tích lũy kinh nghiệm trước các đối thủ mạnh.

Giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi kết quả được dùng để xếp hạng và tích điểm chuyên môn cho các võ sĩ trước thềm ASIAD 20 tại Nhật Bản và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

Trong bối cảnh MMA lần đầu xuất hiện ở chương trình thi đấu chính thức của ASIAD, màn trình diễn ấn tượng của Lò Thị Phung được xem là tín hiệu tích cực cho tương lai của MMA Việt Nam trên đấu trường châu Á.

Minh Nghi

